Bos Amazon Masih di Atas, Berikut 10 Orang Terkaya di Amerika Serikat

SERAMBINEWS.COM - CEO sekaligus pendiri Amazon, Jeff Bezos masih menduduki posisi pertama orang terkaya di Amerika Serikat.

Dalam daftar 400 Orang Terkaya 2019 yang dilansir Forbes Rabu (2/10/2019) waktu setempat, kekayaan Bezos mencapai mencapai 114 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.596 triliun, turun dari tahun lalu yang mencapai 160 miliar dollar AS.

Harta Bezos tergerus antara lain seiring dengan proses perceraian dengan sang istri Mackenzie Bezos.

CEO Amazon itu harus rela memberikan harta gono gini bernilai miliaran dollar AS.

CEO Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya, MacKenzie Bezos. Foto ini diambil pada 26 Februari 2017 di Hollywood, California, AS. (AFP/Jerod Harris) (AFP/Jerod Harris)

Berkat harta gono gini tersebut, Mackenzie sendiri langsung masuk ke dalam daftar 400 orang terkaya AS tersebut.

Dia berada di posisi ke 15 dengan jumlah kekayaan sebesar 36,1 miliar dollar AS.

Adapaun jumlah kekayaan 400 orang terkaya di AS secara kumulatif mencetak rekor baru, yaitu sebanyak 2,96 triliun dollar AS atau sekitar Rp 41.440 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Angka tersebut naik 2,2 persen jika dibandingkan tahun 2018 lalu.

Sementara itu, Bill Gates berada di posisi ke dua, atau di posisi yang sama dengan tahun lalu.

Tetapi, jarak antara jumlah kekayaannya dengan Bezos kian sempit, hanya sekitar 8 miliar dollar AS per September 2019.