Aceh International Diving Festival and Championship Resmi Dibuka di Sabang, Ini Beberapa Kegiatannya

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI, Pemko Sabang dan BPKS menggelar Aceh International Diving Festival and Championship 2019 di Sabang.

Atraksi wisata olahraga ini berlangsung selama dua hari, 6-7 Oktober 2019 di kawasan wisata Pantai Gapang, Sabang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin, melalui Kepala Bidang Pemasaran, Rahmadhani, mengatań∑an, tujuan kegiatan ini untuk mempromosikan Sabang khususnya dan Aceh umumnya sebagai destinasi wisata bahari dengan spot diving terbaik bagi para diver dunia.

Aceh International Diving Festival and Championship 2019 bertema “Let’s Explore Wonderful Sabang Underwater” adalah salah satu dari 100 atraksi wisata yang terangkum dalam Calendar of Event Aceh 2019 dan salah satu atraksi wisata yang juga berhasil masuk dalam 100 Calendar of Event (COE) Wonderful Indonesia – Kementerian Pariwisata RI 2019.

"Harapan kita bersama dalam memantapkan Aceh sebagai destinasi wisata halal, lebih 100 atraksi wisata berbasis alam dan budaya dapat terangkum dalam Calendar of Event Aceh 2020 melalui pelibatan semua pihak, khususnya Pemerintah Kabupaten/ kota se Aceh sebagai CEO dalam memajukan industri pariwisata di daerah, komunitas wisata dan pelaku industri pariwisata Aceh lainnya," sebut Rahmadhani

Ia mengatakan, ada beberapa kegiatan menarik lainnya akan mewarnai kegiatan ini.

Seperti Perlombaan Finswimming 6.000 meter untuk putra/putri, Bouyancy untuk segala umur, Open Intro Dive bagi masyarakat umum dan Beach Clean up yang akan diikuti oleh 24 peserta dari Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Aceh dan peserta umum, baik lokal, nasional maupun mancanegara.

Selain itu, juga ada Lomba Photografi Bawah Laut, penampilan atraksi seni budaya dan hiburan musik menarik lainnya.



Rahmadhani berharap agar Asdep Bidang Pengembangan Destinasi Regional I, Kemenpar RI terus memberikan perhatian dan dukungan dalam memajukan Sabang sebagai destinasi wisata bahari unggulan.

Walaupun Sabang belum berhasil masuk dalam 10 Pembangunan Destinasi Prioritas, tapi Sabang tetap menjadi perhatian pengembangan oleh Kementerian Pariwisata RI di masa depan.

"Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Panitia Pelaksana dan Tim POSSI Aceh yang telah ikut serta dalam menyukseskan Aceh Int’l Diving Festival and Championship 2019, " tutup Rahmadhani.