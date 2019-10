SHUTTERSTOCK VIA KOMPAS.COM

Benar atau Tidak? Sering Dibohongi Waktu Kecil Akan Jadi Pembohong Saat Dewasa, Ini Hasil Penelitian

SERAMBINEWS.COM - Banyak orang tua sering berbohong dalam menghadapi tingkah dan perilaku anak-anak yang masih kecil.

Misalnya saja, untuk menghadapi sikap anak yang nakal, orang tua sering berbohong dengan menakuti sang anak menggunakan kata-kata "jangan nakal, nanti ditangkap polisi".

Atau ada juga berbohong dengan mitos-mitos seperti "jangan duduk di pintu, nanti susah dapat jodoh", dan masih banyak lagi.

Jika ini sering Anda lakukan, sebaiknya hentikan sekarang, dan mulailah mencari solusi yang positif untuk mengatasi masalah pada anak.

Dikutip dari Kompas.com, hasil penelitian membuktikan bahwa anak-anak yang pada masa kecil kerap dibohongi oleh orangtuanya, akan menjadi pembohong pada saat dewasa.

Termasuk berbohong kepada orangtuanya sendiri.

Penelitian ini dilakukan oleh Nanyang Technological University Singapore (NTU Singapore).

NTU Singapore bekerja sama dengan University of Toronto di Kanada, University of California di AS, serta Zhejiang Normal University di China.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Experimental Child Psychology ini dipimpin oleh Assistant Professor of Social Sciences NTU Singapore, Setoh Peipei.

“Kebohongan dalam mendidik anak mayoritas dilakukan karena sulitnya menjelaskan sesuatu hal yang kompleks,"kata Setoh seperti dikutip dari Science Daily, Minggu (6/10/2019).