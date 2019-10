Ini Karya Muhammad Taqi Usmani, Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Kelahiran India

Sebagai seorang pengajar, ia tercatat memiliki 10.000 siswa di Darul ‘Uloom Karachi, di Pakistan.

Tak hanya di Pakistan, murid-murid Usmani juga tersebar di India, Asia Tengah, dan sebagian di negara-negara barat.

Hingga usianya yang tahun ini menginjak angka 76 tahun, Usmani telah menulis 143 judul buku dalam bahasa Arab, Inggris, dan Urdu.

Masih dalam bidang tulis-menulis, Usmani sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dan Urdu

SERAMBINEWS.COM - Nama Sheikh Muhammad Taqi Usmani masuk dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh tahun 2020 dan menempati posisi pertama, berdasarkan hasil pengamatan The Royal Islamic Strategic Studies Center.

Sosok pengajar sekaligus penulis kelahiran Deobandi, India, 5 Oktober 1943 ini, merupakan seorang pemimpin di sekolah yang mengajarkan hadis, yurisprudensi, dan keuangan secara Islami.

Dalam hal keuangan syariah, ia merupakan seorang ahli yang dipercaya menjadi ketua dari belasan bank syariah dan institusi keuangan.

Saat ini, Usmani juga memimpin sebuah lembaga internasional bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) di Bahrain.

