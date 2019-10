Aceh Cetak 23 Pelatih, Kursus Lisensi C PSSI  

24 peserta kursus Lisensi C PSSI berfoto bersama di Lapangan Sintetis, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Rabu (9/10/2019).

BANDA ACEH - Jumlah pelatih berlisensi C PSSI di Provinsi Aceh bertambah. Hal ini seiring suksesnya pelaksanaan kursus pelatih Lisensi C Tahun 2019 yang resmi ditutup Wakil Ketua KONI Aceh bidang pembinaan prestasi (Binpres), Drs H Bachtiar Hasan di Kyriad Hotel, Rabu (9/10/2019) malam.

Menyusul berakhirnya kursus yang diikuti 23 peserta dari seluruh Tanah Rencong, dan satu dari Riau, maka secara otomatis jumlah pelatih sepakbola berlisensi C PSSI di Aceh pun bertambah. Karena sebelumnya, jumlah juru latih dengan lisensi C sangat minim.

Ketua Umum Asprov PSSI Aceh, Nazir Adam SE MM kepada Serambi petang kemarin menyebutkan, bahwa penyelenggaraan kursus Lisensi C PSSI kali ini merupakan untuk pertama kali diadakan di Bumi Serambi Mekkah. “Ini sebuah prestasi bagi kami, karena untuk pertama kalinya Aceh mampu menggelar kursus Lisensi C,” ungkap Nazir yang didampingi Sekum PSSI, Nazaruddin, dan Ketua Panitia, Khalid Al-Makmun.

Mantan Wakil Bupati Pidie ini menjelaskan, kepercayaan mereka untuk menggelar kursus tersebut tak lepas dari keinginan mengikuti instruksi PSSI Pusat. Karena, PSSI Pusat sudah menetapkan aturan ketat. “Jika ingin mengadakan kursus Lisensi C tahun 2019, PSSI Pusat mewajibkan Aceh untuk selenggarakan Lisensi D Nasional sebanyak tiga kali. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita mampu memenuhi persyaratan itu,” kata Nazir yang juga Ketua Askab PSSI Pidie.

Ia secara terbuka mengakui, keinginan mereka untuk mengejar Lisensi C PSSI tahun ini bukan tanpa tujuan. Sebab, dari hasil evaluasi di lapangan, bahwa jumlah pelatih yang memiliki sertifikat C PSSI di Provinsi Aceh sangat minim. Boleh jadi, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari.

Pada bagian lain, Nazir menyatakan, seiring terselenggarannya kursus ini, kini PSSI Aceh memiliki usulan untuk mengadakan kursus Lisensi B AFC pada tahun 2020. “Tahun depan, kita sudah bisa melaksanakan Lisensi B AFC. Kita segera mengajukan usulan ke PSSI Pusat, mengingat 2020 nanti akan ada 16 kali kursus ini,” katanya.

Di kesempatan itu, ia mengharapkan pelatih asal Aceh yang lulus sertifikasi Lisensi C PSSI bisa melatih klub peserta Liga 3. "Lisensi C ini merupakan sertifikasi minimal untuk melatih klub Liga 3. Kami berharap pelatih yang baru lulus dan mengantongi Lisensi C ini bisa melatih klub Liga 3,” harap Ketua Umum PSSI Aceh itu.

Seperti diketahui, kursus tersebut berlangsung mulai 27 September hingga 9 Oktober 2019. PSSI Aceh menghadirkan instruktur sarat pengalaman asal Padang, Sumatera Barat, Emral Abus. Kecuali itu, pelatih sarat prestasi asal Pekanbaru, Philep Hansen Maramis.

Kecuali Bachtiar Hasan, penutupan kursus malam itu juga dihadiri Ketua Komdis PSSI Aceh, AKBP Nazaruddin SH MM MH, pakar olahraga dari Unsyiah, Nuzuli MS, perwakilan Dispora, pengurus PSSI Kota Banda Aceh, Fauzan, dan sejumlah mantan pemain Persiraja seperti Dahlan Jalil, Zulkifli Alfat, dan Kurniawan.

Pada kesempatan itu, Nazir Adam menginformasikan, bahwa pelaksanaan kursus Lisensi D Nasional ke depan akan diberikan kesempatan kepada Askab atau Askot. “Untuk tahun 2020, sudah ada lima daerah mengajukan usulan kepada kita,” ungkap Ketua PSSI Aceh itu.

Kelima daerah itu, lanjutnya, Gayo Lues, Simeulue, Nagan Raya, dan Kota Langsa. Khusus Langsa, dari hasil pembicaraan dengan Ketua Askot setempat, Irfansnya, mereka akan mengadakan dalam dua gelombang. Hal ini karena banyaknya pelatih muda di Langsa ingin ikut kursus.

“Dari hasil pembicaraan dengan Irfansyah, kursus di Langsa akan diikuti sebanyak 40 peserta. Kita sambut baik keinginan dari Ketua Askot Langsa dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepelatihan,” pungkas Nazir Adam.(ran)