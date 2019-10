Hj Jafnimar Jakfar, Sosok Wanita Tangguh di Belakang H Azwir

Hj Jafnimar Jakfar, Sosok Wanita Tangguh Dibelakang H Azwir

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - There always the tough woman behind a great man (Selalu ada wanita tangguh dibalik kehebatan seorang pria). Pribahasa ini pantas disematkan untuk sosok Hj Jafnimar Jakfar, Istri Bupati Aceh Selatan, H Azwir SSos. Sebab, Hj Jafnimar Jakfar tidak hanya berhasil membantu suaminya dalam karir atau pekerjaan saja, namun beliau juga berhasil menjadi pendamping dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

“Seorang wanita harus siap menjadi motivator saat pasangannya dalam keadaan jatuh dan terpuruk. Saat seorang suami jenuh dengan segala rutinitas kerja, seorang wanita harus bisa menjadi sosok penghibur untuk kembali membuatnya bersemangat,” kata Hj Jafnimar Jakfar S.Pdi, saat diwawancarai Serambinews.com di Pendopo Bupati Aceh Selatan, Selasa (15/10/2019).

Menurut Hj Jafnimar Jakfar, disinilah fungsi ganda seorang wanita, selain harus mendukung kinerja suami, istri juga harus mampu mengurusi rumah tangga dengan baik. Selain itu perempuan tangguh itu harus berani, tidak pernah melarikan diri dari masa sulit dan menerima konsekuensi.

“Kita juga harus pintar mengatur waktu antara urusan rumah maupun pekerjaan,” paparnya.

Sebelum suaminya menjadi Bupati Aceh Selatan, sosok Hj Jafnimar Jakfar memang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Aceh Selatan, sebab wanita yang berprofesi sebagai Guru Agama di SMP 2 Tapaktuan ini tergolong aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

• BREAKING NEWS - Kantor KNPI Aceh Tamiang Dibobol Maling, Satu Set Komputer Raib

• Sembilan Desa di Peusangan Pilih Imum Mukim, Ini Datanya

• BREAKING NEWS - Nelayan Idi Selamatkan Seorang Nelayan asal Myanmar

Bahkan dalam setiap kegiatan seminar menyangkut perempuan, dirinya selalu diundang sebagai narasumber.

Untuk diketuahui, sebelum menjadi Bupati Aceh Selatan, H Zwir SSos sudah menduduki posisi penting di Aceh Selatan, mulai dari Ketua AMPI Aceh Selatan (1988-1993), Ketua KONI Aceh Selatan (2002-2007), Pj Kasie Pengamanan Kantor Satpol (1987-1990), Camat Bakongan (1990-1994), Direktur PD Fajar Selatan (1994-1999), Camat Trumon (1999-2001), dan Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan (2001-2003).

Selain itu, H Azwir SSos juga pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan (2003-2006), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan (2006), Kepala DISDIKBUDPORA Kota Subulussalam (2008-2010) dan Asisten Adm Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Subulussalam (2011-2013).