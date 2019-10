Jadwal Semifinal French Open 2019 - Anthony Ginting, Marcus/Kevin dan Jonatan Main Berturut-turut

SERAMBINEWS.COM - Babak semifinal turnamen badminton French Open 2019 akan berlangsung, Sabtu (26/10/2019).

Empat wakil Indonesia akan bertanding untuk merebut tiket ke partai puncak turnamen rangkaian BWF World Tour 2019 ini.

Berdasarkan skedul yang dirilis laman BWF, tiga dari empat wakil Indonesia akan bertanding berturut-turut.

Anthony Sinisuka Ginting akan mengawali perjuangan wakil Merah Putih.

Anthony Ginting akan menghadapi andalan China sekaligus juara French Open 2018, Chen Long.

Laga Anthony Ginting vs Chen Long akan terjadi pada partai kedua atau setelah partai semifinal tunggal putri antara An Se Young (Korea) vs Akane Yamaguchi (Jepang).

Babak semifinal diperkirakan berlangsung mulai pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 15.00 WIB.

Jika partai semifinal tunggal putri antara An Se Yong vs Akane Yamaguchi berlangsung normal dua gim, maka laga Anthony Ginting vs Chen Long akan dimulai sekitar pukul 15.50 WIB.

Setelah Anthony Ginting, berturut-turut akan bertanding dua wakil Indonesia lainnya, yaitu Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Jonatan Christie.