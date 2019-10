Jihan Salsabila, Mahasiswa Asal Bireuen Bertutur Soal Kaum Muda

"Istilahnya dalam Bahasa Inggris "Move Yourself in Order to Move The World (Gerakkan Dirimu untuk Menggerakkan Dunia)," ujar Jihan

Laporan Ferizal Hasan I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, anak muda merupakan garda paling depan dalam membangun bangsa.

"Menjadi kaum muda itu harus cerdas dan harus memiliki jiwa kepemimpinan, kaum muda harus bisa terus meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan skill kepemimpinan," kata Jihan Salsabila.

Ditemui Serambinews.com, Rabu (30/10/2019), mahasiswi semester tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe ini mengatakan, kaum muda adalah agen perubahan dan juga harus mampu merubah pola pikir yang akan membuat pemuda berkembang dan maju.

• 18 Mahasiwa STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe Lulus dengan Predikat Cumlaude

• Nazaruddin Dekgam Minta Kapolri Terpilih Komjen Idham Azis Perhatikan Aceh

• Kata Nasir Djamil, Forbes Bisa Bikin Film Piyoh Saingi Horas Amang

"Istilahnya dalam Bahasa Inggris "Move Yourself in Order to Move The World (Gerakkan Dirimu untuk Menggerakkan Dunia)," ujar Jihan yang sukses meraih predikat best speaker pada debat Bahasa Inggris Se-Aceh 2018.

Putri kedua pasangan Umaruddin dan Harmelita, yang menetap di Desa Meunasah Timu, Kecamatan Peusangan, Bireuen, Aceh ini, memiliki hobi menyanyi dan presenter atau pembawa acara.

"Selain aktif kuliah sebagai mahasiwi program studi ekonomi syariah, Jihan juga aktif sebagai MC dan presenter di beberapa acara di kampus dan luar kampus," ujar Jihan sapaan akrab Jihan Salsabila yang juga sebagai Runner-up 1 Duta Wisata Kabupaten Bireuen 2019. (*)