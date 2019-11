Ratusan Siswa SMAN 1 Glumpang Tiga Pidie tak Masuk Sekolah, Ternyata Ini Penyebabnya

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Proses belajar mengajar di SMAN 1 Glumpang Tiga, Pidie, Jumat (1/11/2019) terhenti, karena ratusan siswa dari kelas satu, dua dan tiga, tidak masuk sekolah.

Meski adanya siswa yang hadir, tapi mereka tidak mau belajar dengan alasan rekannya tidak hadir.

"Tercatat, 235 dari 265 siswa tidak hadir ke sekolah. Hanya 30 siswa saja yang hadir. Kami pun tidak mengetahui sebabnya, tiba-tiba 235 siswa tidak hadir ke sekolah," kata Kepala Sekolah SMAN 1 Glumpang Tiga, Ir Syarifah Rahmi kepada Serambinews.com, Jumat (1/11/2019).

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan siswa yang hadir ke sekolah, bahwa 235 siswa tidak sekolah karena adanya penyitaan ponsel oleh guru saat pelaksanaan try out ujian.

Sebab, sebut Syarifah, larangan ponsel di bawa ke sekolah merupakan tata tertib siswa yang termaktub pada poin 11 dari 14 poin.

"Poin 11 itu berisi; tidak membawa hp, kaset porno, buku baca porno dan berbau porno lainnya," jelas Syarifah sembari memegang selembaran tata tertib siswa.

Ia menambahkan, tata tertib siswa telah disampaikan kepada orang tua dan siswa saat mereka masuk di SMAN 1 Glumpang Tiga.

Ia menambahkan, alasan lainnya, 235 siswa tidak hadir ke sekolah karena cemburu pada siswa kelas tiga yang try out.

Karena dulu saat pelaksanaan try out untuk siswa kelas tiga, siswa kelas satu dan dua diliburkan karena semua ruang belajar digunakan untuk try out siswa kelas tiga.

Tapi sekarang, saat try out ujian untuk siswa kelas tiga, siswa kelas satu dan dua tidak diliburkan. Sebab, saat ini, try out sudah menggunakan sistem online. Jadi mereka cemburu ingin libur, padahal tidak boleh libur.

"Insyaallah, Sabtu (2/11/2019), kami akan memanggil orang tua siswa terkait adanya miskomunikasi dengan siswa ini, sehingga siswa tidak hadir sekolah. Kami berharap, Sabtu (2/11/2019), aktivitas belajar mengajar bisa normal kembali," pungkasnya.(*)

