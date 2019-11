Syekh dari Mesir Tampil Pada Peringatan Maulid di Masjid Raya

Bersama Dua Qari Nasional

BANDA ACEH - Qari internasional dari Mesir, Syekh Taha Mohamed Noaman Hussien, bersama dua qari nasional akan tampil pada haflah Alquran memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Peringatan Maulid tingkat Provinsi Aceh itu akan dilaksanakan pada Jumat (15/11/2019) malam mulai pukul 19.45 WIB yang diawali dengan shalat Isya berjamaah.

Kedua qari nasional yang akan mendampingi syekh dari Mesir pada haflah Alquran tersebut adalah Ustaz Ahmad Ahraj Hasibuan dari Medan dan Ustaz Hamli Yunus SAg dari Aceh. Sementara ceramah Maulid akan disampaikan oleh Ustaz H Samsul Arifin Nababan Lc dari Jakarta.

“Peringatan Maulid kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, acara akan dimeriahkan dengan haflah Alquran yang menghadirikan qari internasional asal Mesir dan dua qari nasional,” ujar Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Karo Isra) Setda Aceh, Zahrol Fajri SAg MH, didampingi Kabag Agama dan Peran Ulama, Sulaiman M Hasan Lc MA, kepada Serambi, Minggu (10/11/2019).

Untuk membahas persiapan pelaksanaan peringatan Maulid tersebut, menurut Zahrol, Panitia Penyelenggara Peringatan Hari-hari Besar Islam (P3HBI) Aceh pada Selasa (5/11/2019) pekan lalu mengadakan rapat di Ruang Rapat Biro Isra Setda Aceh. “Kami berharap dukungan dari semua pihak terkait agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sukses sejak awal sampai akhir,” harap Zahrol Fajri.

Ia juga mengharapkan kehadiran masyarakat Aceh untuk meramaikan agenda peringatan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, tersebut. “Sehingga, syiar Islam akan terus menggema di Bumi Serambi Mekkah serta lantunan bacaan Alquran dengan berbagai variasi lagu dan irama akan terdengar ke seluruh pelosok Aceh,” ungkapnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, tambah Zahrol, hendaknya menjadi momen bagi seluruh umat Islam khususnya di Aceh untuk menambah semangat kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta menjadikan kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan sahabatnya sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Salah satu caranya, sebut Zahrol, adalah dengan menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup, dengan selalu membaca dan memahami kandungannya.

Karena itu, tambah Zahrol, peringatan Maulid tahun ini dikolaborasikan dengan lantunan ayat-ayat Alquran oleh qari internasional dan nasional. “Bacaan mereka yang syahdu, diiringi variasi lagu dan irama dengan nafas yang panjang dan cara baca yang menarik, kita harapkan dapat menambah kecintaan kita terhadap Alquran. Sehingga, Alquran tidak hanya sebatas dibaca. Tapi, Alquran juga menjadi kebutuhan dan akan terasa sunyi kehidupan kita tanpa kehadirannya,” demikian Zahrol Fajri.(jal)