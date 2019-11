Live Streaming Semifinal Hong Kong Open 2019 Endo/Watanabe vs Choi/Seo, Calon Lawan Ahsan/Hendra

SERAMBINEWS.COM - Live streaming semifinal Hong Kong Open 2019 antara Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang) vs Choi SolGyu/Seo Seung Jae (Korea) bisa disaksikan sore ini.

Pemenang laga tersebut akan menghadapi wakil Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di partai final yang berlangsung, Minggu (17/11/2019) besok.

Pertandingan babak semifinal turnamen badminton Hong Kong Open 2019, Sabtu (16/11/2019) tersedia melalui layanan live streaming.

Pertandingan antara Endo/Watanabe vs Choi/Seo akan tersaji pada partai keenam, diperkirakan mulai pukul 17.30 WIB.

Sementara itu, hingga pukul 14.50 WIB, empat pertandingan sudah dimainkan.

Pertama sektor ganda putra antara Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Jun Hui/Li Yu Chen (China). Partai ini dimenangkan Ahsan/Hendra.

Berikutnya, sektor tunggal putri antara Chen Yu Fei (China) vs Beiwen Zhang (USA), dimenangkan Chen Yufei.

Partai ketiga menampilkan sektor ganda putri antara Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Baek Ha Na/Jung Kyung Eun (Korea).

Ganda putri China melaju ke final setelah menang dengan skor 21-17, 23-21.

Partai keempat menampilkan sektor ganda campuran antara He Ji Ting/Du Yue (China) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia).