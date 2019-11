Osas Saha Gagal Penalti, Timnas Indonesia Dibungkam Malaysia

SERAMBINEWS/FA MALAYSIA

Timnas Malaysia mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa (19/11/2019). Dua gol timnas Malaysia ke gawang timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 ini diborong oleh Safawi Rasid pada menit ke-30 dan 73'. Malaysia tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan, namun justru Indonesia yang mendapatkan kesempatan emas pertama. Pada menit keempat, Greg Nwokolo yang bekerja sama dengan Septian David Maulana melakukan pergerakan di area kotak penalti Harimau Malaya, namun bek Malaysia dengan cepat menghalau bola. Indonesia kembali mendapatkan kesempatan melalui Febri Hariyadi dua menit berselang. Winger Persib Bandung tersebut melepaskan tembakan spekulasi yang masih melambung di atas mistar gawang. Malaysia baru mendapatkan peluang ketika babak pertama sudah berjalan 10 menit. Brendan Gan melepaskan tembakan langsung dengan memanfaatkan eksekusi tendangan sudut, namun bisa ditepis dengan baik oleh Muhammad Ridho. Tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 melalui gol yang dicetak Safawi Rasid dari skema bola mati. AFC ? @theafcdotcom ???? Bend it like Safawi.. The strike that separates the two sides at the break!#AsianQualifiers | Group G View image on Twitter 416 8:45 PM - Nov 19, 2019 Twitter Ads info and privacy 323 people are talking about this Rasid mengeksekusi tendangan bebas yang mengarah tepat ke pojok kiri gawang kawalan Muhammad Ridho dan mengubah keadaan menjadi 1-0 untuk keunggulan Malaysia. Dalam keadaan tertinggal, Indonesia berusaha melancarkan sejumlah serangan. Menit ke-35, Otavio Dutra mendapatkan peluang mencetak gol penyama kedudukan, namun tandukannya masih bisa ditepis oleh kiper Farizal. Greg Nwokolo yang menyambut bola muntah juga belum bisa mencetak gol karena tendangannya membentur pemain belakang Malaysia. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, masing-masing tim lebih mencoba mengatur tempo dan tidak terburu-buru menyerang. Harimau Malaya mendapat peluang lebih dulu pada menit ke-54, namun tendangan Syahmi Safari dari luar kotak penalti masih melebar. Memasuki menit ke-60, Malaysia tampak lebih leluasa menyerang pertahanan Indonesia. Pergerakan pasukan Tan Cheng Hoe cukup banyak diinisiasi oleh Norshahrul Idlan yang masuk menggantikan Akhyar Rashid pada menit ke-46. Menit ke-63, Mohamed Syamer Kutty mengancam jantung pertahanan skuad Garuda, tapi tendangannya masih melambung jauh. Menit ke-68, giliran Indonesia balas mengancam lewat tendangan spekulasi Bayu Pradana dari luar kotak penalti yang masih mengarah tepat ke pelukan kiper Malaysia. Satu menit berselang, Muhammad Ridho melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan keras Brendan Gan. Safawi Rasid kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan blunder Yanto Basna pada menit ke-73. Basna yang mencoba menjaga bola justru kecolongan sehingga Rasid dengan leluasa mampu mencurinya dan menggetarkan jala gawang Muhammad Ridho untuk kedua kalinya. Skor 2-0 untuk keunggulan timnas Malaysia. Safawi Rasid berpeluang mencetak gol ketiga bagi Malaysia seandainya eksekusi tendangan bebasnya pada menit ke-79 tidak melambung di atas mistar gawang. Indonesia mendapat tendangan penalti pada menit ke-81 setelah Febri Hariyadi dijatuhkan oleh Farizal Marlias di kotak 16. Osas Saha yang ditunjuk menjadi eksekutor gagal memperkecil ketertinggalan setelah tendangannya dengan mudah diantisipasi kiper Malaysia. Lima menit berselang, Safawi Rasid lagi-lagi mendapatkan peluang mencetak gol ketiga, beruntung tendangannya hanya membentur tiang gawang Indonesia. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Malaysia. Dengan hasil ini timnas Indonesia tetap menjadi juru kunci klasemen Grup G, sementara Malaysia naik ke posisi runner up sementara sebelum kelar duel Vietnam vs Thailand. Susunan pemain timnas Indonesia dan timnas Malaysia: Malaysia (3-5-2): 22-Khairulazhan bin Mohd Khalid (1-Farizal Marlias 22'); 3-Shahrul Mohd Saad, 6-Corbin Ong Lawrence, 7-Mohamad Aidil Zafuan; 4-Muhammad Syahmi Safari, 8-Muhamad Nor Azam (12-Afiq Fazail 80'), 14-Mohamed Syamer Kutty, 15-Brendan Gan, 19-Muhammad Akhyar Rashid (9-Norshahrul Idlan 46'); 11-Muhammad Safawi Rasid, 13-Mohamadou Sumareh. Pelatih: Tan Cheng Hoe. Indonesia (4-3-3): 1-Muhammad Ridho; 22-Gavin Kwan Adsit, 5-Otavio Dutra, 16-Yanto Basna, 15-Ricky Fajrin; 6-Hendro Siswanto, 19-Bayu Pradana, 4-TM Ichsan (14-Rizky Pora 78'); 13-Febri Hariyadi, 10-Greg Nwokolo (11-Osas Saha 58'), 7-Septian David Maulana (8-Dendi Santoso 68').