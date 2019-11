SMAN 10 Fajar Harapan Terima Peserta Didik Baru

KEPALA Sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan, Muhibbul Khibri, SPd, MPd mengatakan SMAN 10 Fajar Harapan akan melakukan Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Kegiatan PPDB yang akan dilaksanakan SMA Negeri 10 Fajar Harapan, sebagai proses awal yang dilakukannya oleh SMA Negeri 10 Fajar Harapan dalam rangka seleksi untuk menjaring siswa berprestasi.

PPDB tahun ini, sebut Muhibbul, tetap dilakukan dengan proses yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. P P D B j u g a t e l a h di lak u k an ko o r d inas I dengan Dinas Pendidikan A c e h , C a b a n g D i n a s Pendidikan Kota Banda Aceh, Komite, serta warga sekolah Fajar Harapan.

Kami berharap untuk tahun ini rekrutmen siswa berprestasi melalui seleksi akan dilakukan secara online dengan tiga tahap tes, sedangkan siswa berprestasi yang tingkat ekonominya yang masih kurang akan menjadi perhatian khusus. K i t a m e m b e r i k a n tempat dan kemudahan agar masyarakat bisa menikmati pendidikan yang kompetitif.

Kami berharap PPDB ini bisa merekrut putraputri terbaik di Aceh dan dapat berkompetisi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang hebat. Penerimaan Peserta Didik Baru akan dibuka m u l a i 9 S a m p a i 1 4 Desember 2019. Pendaftaran dilakukan melalui online dan dapat diakses melalui website http://ppdb.fajarharapan.sch.id