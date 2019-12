Syahbandar Pelabuhan Calang Bupati Sisir Galian C Ilegal

Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB (dua kanan), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi galian C yang diduga ilegal dalam kawasan Kecamatan Setia Bakti, kabupaten setempat, Kamis (5/12/2019).

CALANG - Tim gabungan Satpol PP dan personel Polres Aceh Jaya pada Kamis (5/12/2019), melakukan penyisiran dan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi galian C yang diduga tidak memiliki izin operasi di kawasan Kecamatan Setia Bakti, kabupaten setempat. Tim gabungan tersebut dipimpin langsung Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB didampingi Ketua DPRK, Muslim D.

Bupati T Irfan TB menjelaskan, sidak tersebut dilakukan lantaran pemkab banyak menerima laporan masyarakat tentang adanya lokasi galian C yang tidak mengantongi izin operasi namun sudah melakukan pengambilan material di wilayah Aceh Jaya. “Informasi yang kita terima, di Desa Lhok Geulumpang ada kegiatan pengambilan galian C yang tidak ada izin. Makanya, hari ini (Kamis kemarin-red), kita turun untuk melakukan pengecekan langsung apakah benar informasi tersebut,” jelas T Irfan TB kepada Serambi, kemarin.

T Irfan TB mengungkapkan, di lokasi pihaknya menemukan ada galian C yang diduga beroperasi tanpa izin berupa pengambilan batu gajah. Memang, beber Bupati, pengelola galian C tersebut memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB), namun tidak jelas HGB itu untuk pengambilan batu gajah atau wisata. “Nanti akan kita lakukan cek kembali, izinnya untuk apa, apakah galian C atau wisata. Kalau tidak salah saya, dulu untuk wisata," ungkapnya.

Untuk itu, ia menegaskan, Pemkab Aceh Jaya akan memberikan teguran kepada pihak pemberi izin jika memang ditemukannya penyalahgunaan. "Kita akan memberi teguran nantinya yang tembusannya disampaikan ke provinsi dan ke tingkat pusat,” tutup Bupati T Irfan TB.(c52)