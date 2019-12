Abusyik Raih Gelar Sarjana di Usia 51 Tahun, Bupati Pidie Mantan Panglima GAM Terlihat Ceria

“You should to always remember that education is important, spirit to continue your study. "Karena Pendidikan adalah Senjata Paling Ampuh untuk Mengubah Dunia,” kata Nelson Mandela. Well done, congratulations for you 'Garnison'! Baarakallahu fiik...”

-- RIDHA YUADI, Staf Khusus Bupati Pidie

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Media sosial dan fasilitas berbagi pesan WhatsApp pagi ini diramaikan dengan foto prosesi wisuda Sarjana Ekonomi (S-1) Sekolah Tinggi Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Prosesi wisuda berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Sabtu (7/12/2019).

Keberadaan Bupati Pidie Roni Ahmad alias Abusyik lah yang membuat foto-foto wisuda STIES Banda Aceh ini viral di medsos dan WhatsApp.

Pasalnya, satu dari beberapa foto yang beredar luas itu merekam Abusyik bersama sang istri tercintanya, Maghdalena.

Memakai kacamata hitam, Abusyik terlihat berwibawa dalam balutan toga (seragam wisuda).

Senyum kecil menghias wajahnya.

Mantan Panglima Muda GAM Wilayah Pidie ini tampak ceria.

Di sampingnya, sang istri yang cantik jelita juga tersenyum sambil menatap ke arah kamera.