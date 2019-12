Robert B Hartono dan Michael Hartono orang terkaya di Indonesia. Kekayaan R. Budi & Michael Hartono (BCA, Djarum, Polytron) 37,3 miliar dollar AS (Rp 522,2 triliun)

SERAMBINEWS.COM - Ini 15 Orang Terkaya di Indonesia dan Jumlah Kekayaannya

Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2019.

Meski ekonomi mengalami pelambanan, namun total harta 50 orang terkaya Indonesia tahun ini bertambah 5,6 miliar dollar AS dibanding tahun lalu, menjadi 134,6 miliar dollar AS (Rp 1.884,4 triliun).

Forbes seperti dikutip Kompas.com Minggu (8/12/2019), kembali menasbihkan Hartono bersaudara, R Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono sebagai yang paling kaya di Indonesia untuk yang kesebelas kalinya secara berturut-turut.

• Gadis 25 Tahun Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kos, Pelaku Tulis Pesan di Dinding Pakai Darah Korban

Kekayaan bersih mereka mencapai 37,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 522,2 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS) seiring terus meroketnya harga saham bank milik mereka, Bank Central Asia (BBCA).

Sementara posisi Prajogo Pangestu melompat 7 peringkat hingga ke posisi ketiga.

Sementara 5 wajah baru masuk dalam daftar ini.

Antara lain, Donald Sihombing, pendiri Totalindo Eka Persada yang berada di posisi 34 dengan 970 juta miliar dollar AS.

• BREAKING NEWS : Dilanda Hujan Deras Sejumlah Kecamatan di Aceh Timur Terendam Banjir

Winarko Sulistyo (Fajar Surya Wisesa) yang langsung merangsek ke posisi 27 dengan kekayaan 1,2 miliar dollar AS.

Sementara Susilo Wonowidjojo, harus rela melorot dari posisi 2 menjadi ke urutan 4.