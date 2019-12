Masyarakat Aceh di Bandung Peringati 15 Tahun Tsunami  

BANDA ACEH - Ikatan Pemuda Aceh (Ikapa) Bandung bersama Keluarga Masyarakat Aceh-Bandung (Kamaba), Kamis (26/12), mengadakan acara peringatan 15 tahun tsunami Aceh, di Asrama Teuku Umar Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Acara itu sebagai refleksi dan renungan terhadap bencana besar yang melanda Aceh tahun 2004 silam dan dijadikan pelajaran untuk membangun Aceh yang lebih maju pascatsunami.

Kabid Advokasi Ikapa Bandung, Awla Rajul, melalui Narahubung, Harisul Amal, dalam siaran pers yang diterima Serambi, Jumat (27/12/2019) malam, menyebutkan, peringatan tsunami itu diawali dengan shalat Magrib berjamaah, serta dilanjutkan dengan zikir, tausiyah, dan doa. “Kita mendoakan semoga semua korban tsunami mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditingalkan tabah,” ujar Awla.

Setelah rangkaian kegiatan selesai, tambah Awla, acara dilanjutkan denganmakan mi Aceh bersama dan pemutaran film “The Man From The Sea” serta diskusi film. Film ini, katanya, mengambil latar pascatsunami di Aceh, menggambarkan bagaimana geliat perubahan yang terjadi di masyarakat dan pembangunan. The Man From The Sea merupakan kolaborasi Jepang-Indonesia, sekaligus memperingati 60 tahun kerja sama antar kedua pihak.

“Menonton bersama film ini merupakan wujud apresiasi dan ucapan terima kasih kepada dunia yang sudah membantu Aceh untuk berbenah,” jelas Awla. Selain untuk merefleksikan bencana dasyat, tambahnya, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk silaturahmi antara pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Aceh, yang tinggal di Bandung.

Ketua Umum Ikapa, Harisul Amal, memberikan penjelasan tentang pelaksanaan acara tersebut. “Kegiatan ini merupakan refleksi 15 tahun peringatan tsunami Aceh, yang mana kita semua sangat berduka saat mengenang tragedi ini yang sudah merenggut sanak saudara dan orang-orang yang kita cintai. Namun, Aceh harus bangkit, jangan terlalu terpuruk dalam luka lama ini,” pungkas Harisul Amal.(jal)