Rahasia Durian Musang King, Durian Manis dengan Daging Legit dan Creamy

SERAMBINEWS.COM - Durian Musang King jadi salah satu durian paling populer.

Durian dengan bibit asal Malaysia ini dikenal sebagai durian terbaik di dunia.

Harganya pun terbilang sangat tinggi.

"Musang King itu durian memang best seller dari tahun 2010. Bibit mulai ditanam di kebun kami sejak 2002, berarti sekarang sudah masuk 18 tahun," kata Tetty, selaku pihak dari GK, salah satu distributor durian Musang King di Indonesia.

Bibit Musang King diambil langsung dari Malaysia dan ditanam di kebun GK, Pekanbaru.

Tetty mengaku, ia telah menjual durian Musang King sejak 2012.

Durian Musang King mulai masuk dan populer di Jakarta pada tahun 2010.

"Duriannya memang beda. Warnanya eksotis. Musang King varian best of the best kombinasi dari semua durian yang terbaik. Semua ada di dia," katanya.

Durian Musang King memiliki warna daging khas kuning seperti kunyit, berbeda dengan warna daging durian varian lain.

Makanya, durian Musang King juga disebut sebagai raja kunyit.

Daging dari durian Musang King pun sangat unik.