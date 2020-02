Polemik Ekspor Ganja, Dosen Pascasarjana IAIN Langsa: Mau Dikemas Seperti Apa pun Ganja Tetap Haram

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Dosen Hukum Keluarga Islam di Asia Tenggara dan Dosen Qanun, Syari'ah di Dunia Islam Pascasarjana IAIN Langsa Dr H Zulkarnain MA, menegaskan bahwa haram mengekspor ganja, dan tidak ada suatu hal atau alasan untuk pembenarannya.

Hal itu disampaikan Dosen Hadist Ahkam ini menyikapi isu ekspor ganja sepekan terakhir ini yang dilontarkan ke publik oleh anggota DPR asal Aceh Rafli.

Menurut Dr H Zulkarnain MA, haramnya ganja adalah haram 'ainnya atau haram pada zatnya. Sehingga mau dikemas seperti apapun ganja itu tetap haram.

Mau disuling dijadikan minyak ganja tetap haram, mau dibuat dalam bentuk ekstrak juga haram.

Sesuai hadits Nabi Muhammad saw riwayat jama'ah dari Abdullah Ibnu Umar: Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haraamun (semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram), maka ganja adalah haram karena termasuk jenis khamar yang memabukkan.

• Tak Lagi Urusi Urusan Negara, Inilah Mesin Uang Susi Pudjiastuti Setelah Tak Lagi Menjabat Menteri

• Tak Takut dengan Jokowi, Gubernur Kaltim Akan Hentikan Pembangunan Ibu Kota Bila Hal Ini Terjadi

• Peserta CPNS Aceh Selatan Diminta Terus Pantau Website BKPSDM

Selain itu, dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda: "Sungguh bakal ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamar dengan nama lain yang mereka menggunakannya."

"Nah, upaya tipu daya untuk menghalalkan khamar seperti ganja yang haram secara syar'i ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW sejak lebih dari 1.400 tahun yang silam," sebutnya.

Oleh karenanya, sambung mantan Ketua MPU Kota Langsa ini, umat Islam dan masyarakat Aceh pada umumnya jangan terperdaya oleh berbagai tawaran untuk menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor, yang seolah-olah menjanjikan keuntungan finansial yang luar biasa.

Yang penting untuk diingat bahwa jual beli khamar (ganja), telah diharamkan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al Bukhari dari Aisyah istri Nabi Saw dimana Nabi Saw bersabda: "Hurrimat Al Tijaratu fi al khamri" artinya telah diharamkan perdagangan khamar.(ganja)," sebutnya.