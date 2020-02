Serambi Kembali Raih Anugerah IPMA, Ketujuh Kali Secara Berturut-Turut

BANJARMASIN - Harian Serambi Indonesia kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan itu adalah Bronze Winner untuk kategori The Best of Sumatera Newspaper Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2020. Bagi Serambi, ini adalah gelar ketujuh kali secara berturut-turut sejak ikut serta dalam event tersebut pada tahun 2014 lalu.

Adapun entri (cover halaman satu) Serambi Indonesia yang meraih medali perunggu tersebut adalah cover edisi Selasa, 17 September 2019, dengan judul Mahasiwa Gayo Bakar Keranda di Kantor Gubernur (lihat gambar). Sebelumnya Serambi juga meraih Bronze Winner pada tahun 2014, tahun 2015 trofi silver (perak), serta tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 juga mendapat Bronze Winner.

Trofi dan piagam tersebut diserahkan Ketua Tim Dewan Juri Indonesia Media Research Awards & Summit (IMRAS) 2020, Dr Irwa Zakarsih, yang diterima Manajer Produksi Serambi Indonesia, Jamaluddin, pada “Awarding Night SPS” di Mercure Hotels Banjarmasin, kawasan Desa Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2) malam tadi.

Selain Serambi, koran di bawah Kompas Gramedia Group yang juga menerima penghargaan pada acara yang sama adalah Banjarmasin Post, Tribun Jogja, Tribun Jambi, dan Tribun Sumsel (Gold Winner), Surya, Warta Kota, Sriwijaya Post, Tribun Timur, dan Tribun Pontianak (Silver Winner), serta Tribun Medan, Tribun Pekanbaru, dan Tribun Lampung (Bronze Winner).

“Aspek yang dinilai dalam penghargaan ini adalah desain grafis 25 persen, ide kreatif 25 persen, branding 15 persen, foto jurnalisme 20 persen, dan komunikasi 15 persen,” lapor Manajer Produksi Serambi Indonesia, Jamaluddin, seusai menerima penghargaan, tadi malam.

Ditambahkan, panel juri pada event tersebut berlatar belakang praktisi (ahli) di bidang desain grafis dan branding, foto jurnalisme, marketing, periklanan, dan komunikasi massa.

Selain IPMA, pada acara tersebut panitia juga memberikan penghargaan kepada kategori lain, yaitu Indonesia Young Readers Awards (IYRA), Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA), Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA), serta Indonesia Media Research Awards and Summit (IMRAS).

Penyerahan award dari SPS Pusat itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang dipusatkan di Golden Tulip Hotel, Banjarmaain, Sabtu (8/2/2020) hari ini dan rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyelenggaraan IPMA tahun ini mengusung tema 'Kreasi yang Menginspirasi Negeri' merupakan penghargaan paling bergengsi bagi industri media cetak nasional.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan empat pengurus cabang Serikat Perusahaan Pers (SPS) oleh Ketua Harian SPS Pusat, Januar Primadi Ruswita. Keempat SPS itu adalah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan SPS Sulawesi Selatan.

Setelah itu, Januar Primadi Ruswita juga menyerahkan penghargaan kepada tiga SPS cabang terbaik tahun 2020 yaitu SPS Cabang Riau, Sumatera Utara, dan SPS Cabang Banten.(*)