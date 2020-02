Bepahkupi Ciptaan Mahasiswa Gayo, Terpilih Menjadi 10 StartUp Terbaik Pilihan Inggris

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Startup Bepahkupi dibangun oleh Maulana Wiga, mahasiswa Gayo yang sedang menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, berhasil menjadi 10 startup terbaik, pilihan Pemerintah Inggris diwakili oleh kedutaan besar inggris pada acara TECH TO IMPACT di Hotel The Westin Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Startup Bepahkupi berhasil menaklukkan ratusan startup teknologI lainnya untuk bisa "pitching" atau bertatap muka langsung dengan investor yang berasal dari dalam dan luar negeri yang di undang oleh Pemerintah Inggris.

Bepahkupi adalah perusahaan berbasis teknologi yang fokus terhadap kopi Gayo dan kesejahteraan petani kopi untuk bisa memotong rantai distribusi dan menjadikan petani sebagai mitra untuk mengedukasi petani dan meningkatkan ekonomi petani di era digital.

Bepahkupi dipilih oleh pemerintah Inggris karena memiliki pasar yang besar. Wiga menyatakan, kebutuhan kopi dunia yang sangat tinggi, antaranya konsumsi di Eropa 42,6 juta ton per tahun, disusul Amerika 25,8 juta ton per tahun, dan diperkirkan tahun 2021 kkonsumsi kopi nasional 350 ribu ton per tahun.

Mengutip penjelasan pihak penyelenggara, Wiga mengatakan, alasan terkuat Startup Bepahkupi dipilih adalah karena fokus terhadap membangun kesejahteraan petani kopi serta memberikan edukasi dan memiliki tujuan untuk bisa membangun pendidikan rerta membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terlalu Jauh.

"Inilah awal dari Startup Bepahkupi untuk bisa mewujudkan semua tujuan dan memberikan dampak sosial untuk petani kopi dan membangun ekonomi Provinsi Aceh melalui kopi Gayo, salah satu Kopi terbaik di dunia," ujar Wiga, yang saat ini tinggal di Asrama Lut Tawar Jakarta.(*)

