Joaquin Phoenix, Pemeran Arthur Fleck pada Film Joker Jadi Aktor Terbaik Oscar 2020

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Joaquin Phoenix, pemeran Joker dalam film Joker, dinobatkan sebagai aktor terbaik Oscar 2020 atau Academy Awards 2020.

Piala Oscar 2020 digelar di Dolby Theatre pada Minggu (9/2/2020) malam waktu Los Angeles atau Senin (10/2/2020) pagi WIB.

Dalam nominasi itu, Joaquin Phoenix yang berperan sebagai Joker dalam film Joker bersaing dengan Banderas dalam film Pain and Glory dan Leonardo DiCaprio dalam film Once Upon a Time in Hollywood.

Juga ada Adam Driver dalam film Marriage Story dan Jonathan Pryce dalam filmThe Two Popes.

"Begitu banyak orang dalam ruangan ini memberikan saya kesempatan kedua, dan di situlah kita berada di titik terbaik," kata Joaquin saat menerima piala oscar.

"Berjalanlah untuk menolong dengan cinta, dan kedamaian akan mengikuti," tutup aktor tampan berusia 46 tahun ini.

Dilansir dari Kompas.com, Arthur Fleck alias Joker yang diperankan oleh aktor Joaquin Phoenix dikisahkan sebagai seorang komedian tunggal panggilan.

Pekerjaan Arthur Fleck yang menghibur bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya yang jauh dari kata bahagia.