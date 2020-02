BNI Syariah Lakukan Kerjasama Pembayaran atas Penjualan Produk Pertamina  

BANDA ACEH - 17 Februari 2020. Dalam rangka mendukung implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah , BNI Syariah melakukan kerjasama terkait penerimaan pembayaran atas penjualan produk PT Pertamina (Persero) di Provinsi Aceh. Kerjasama ini dilakukan di Hermes Palace Hotel, Jl T Panglima Nyak Makam, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Senin (17/2).

Hadir pada kesempatan ini Direktur Bisnis SME & Komersial BNI Syariah, Dhias Widhiyati; Pemimpin Divisi Transaksional BNI Syariah, Agus ta Rinaldi; Wakil Pemimpin Wilayah Barat 2, Himawan Dwi Saputro; dan Kepala Cabang BNI Syariah Banda Aceh, Zul Irfan Lubis. Beberapa pejabat yang hadir diantaranya Perwakilan Plt Gubernur Aceh yakni Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Perekonomian dan Keuangan,Mahyuzar, Wali Kota Banda Aceh dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Aminullah Usman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Aulia Fadly, dan Ketua DPC Hiswana Migas Aceh, Faisal Budiman.

Perwakilan PT Pertamina yang hadir diantaranya Direktur Keuangan Pertamina, Em ma Sri Martini; Senior Vice President (SVP) Corporate Finance Pertamina, Sjahril Rachmad Atas; Vice President (VP) Treasury Pertamina, Herry Hernawan; VP LPG Sales Pertamina, Primarini; VP Strategic Marketing Pertamina, Waljiyanto; VP Customer Care Pertamina, Mars Ega; dan perwakilan General Manager Marketing Operation Region I (GM MOR I) yang dihadiri Sales Area Manager Medan Pertamina, Ferry Pasalini.

Dhias Widhiyati mengatakan ker jasama dengan PT Pertamina merupakan wujud dari va lue Hasanah Banking Partner dan komitmen mengusung tema strategis “Embracing New Opportunities” di tahun ini. “BNI Syariah siap meraih peluangpeluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan menjadi partner yang lebih baik salah satunya

pada peluang di penerimaan pembayaran atas penjualan produk Pertamina di Aceh,” kata Dhias. Potensi bisnis dari kerjasama ini adalah peningkatan pendapatan dari sisi feebased income dan dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, BNI Syariah juga dapat menambah portofolio nasabah di Aceh dan je nis layanan transaksional melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

Potensi jumlah nasabah yang bisa didapat BNI Syariah dari kerjasama ini mencapai 150 pelanggan yang merupakan institusi. Dengan terjalinnya kerjasama ini, BNI Syariah melalui Divisi Bisnis Transaksional berharap dapat meningkatkan pelayanan dan mempermudah pelanggan Per tamina da lam melaksanakan pembayaran ke wajibannya kepada Pertamina me la lui suatu sistem yang terintegrasi (host to host). BNI Syariah akan melakukan koordinasi yang intensif dengan Pertamina untuk melakukan sosialisasi bersama terkait penerimaan pembayaran ini dan turut mengenalkan layanan perbankan syariah khususnya melalui BNI Syariah kepada para pelanggan Pertamina.

Alhamdulillah hingga akhir 2019, BNI Syariah atas dukungan BNI Group telah membuka tujuh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Berbasis Syariah di Provinsi Aceh. Ke7 kantor tersebut memperkuat 24 unit layanan syariah (SCO) yang sebelumnya sudah beroperasi di seluruh outlet BNI di Provinsi Aceh.(*)