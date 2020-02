Dispora Aceh Membutuhkan Pelatih Diklat PPLPD dan PPLP Aceh, Ini Syaratnya

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan atlet Diklat PPLPD dan PPLP Tahun 2020 (Iklan)

PEMERINTAH ACEH

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Gurami No. 18 Lampriet Telp. (0651) 7555150 Fax. (0651) 7555088

BANDA ACEH

REKRUTMEN PELATIH DIKLAT PPLPD & PPLP ACEH

Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan atlet Diklat PPLPD dan PPLP Tahun 2020 sebagai kelanjutan proses pembinaan yang telah dilakukan pada tahun 2019 dibutuhkan pelatih cabang olahraga (Sepak Bola, Bola Voli, Karate, Pencak Silat, Taekwondo, Kempo, Atletik, Sepak Takraw, Panahan, Bulutangkis, Tarung Derajat, Angkat Besi, Dayung dan Anggar) yang memiliki kopetensi dicabang olahraga masing. Adapun Jadwal dan Persyaratan sebagai berikut:

a. Pendaftaran

H a r i : Kamis - Senin

Tanggal : 20 s.d 24 Februari 2020

Pukul : 09.00 s.d 16.00 Wib

Tempat : Ruang Rapat Dispora Aceh

b. Pemaparan

H a r i : Selasa - Jumat

Tanggal : 25 - 28 Februari 2020

Pukul : 09.00 s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dispora Aceh

c. Persyaratan*

- Mengisi Formulir Pendaftaran Calon Pelatih Diklat PPLPD/PPLP

- Memiliki Sertifikat Kepelatihan

- Membuat Curiculum Vitee (CV)

- Membuat Surat Peryataan tidak merangkap melatih atlet lain

- Memiliki kemampuan Evaluasi Atlet

- Memiliki kemampuan Analisis (SWOT Analisis)

- Memiliki Visi, Misi, Target & Sasaran Pelatihan

- Memiliki pengetahuan tentang Metodelogi Pelatihan

- Menguraikan Rencana Latihan, Uji Coba dan Kompetisi Tahunan

- Menyusun Program Latihan (Periode Umum, Khusus, Pra Kompetisi, Kompetisi Utama dan Transisi)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DTO

DEDY YUSWADI, AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770328 199603 1 001

Catatan :

- *) Dibuat dalam satu berkas

- Contact Person : +62 85260117116 Hasrizal, S.Pd