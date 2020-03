Kompak, Syahrini dan Reino Barack Saling Komentar Cinta, Ini yang Dilakukan

Pasangan fenomenal itu mengunggah dokumentasi pernikahan mereka. Dari video dan foto yang dibagikan terlihat mereka mengenakan baju pengantin.

SERAMBINEWS.COM - Macam cara pasangan memperlihatkan rasa cinta untuk kesakralan rumah tangganya.

Pasangan suami istri, Syahrini dan Reino Barack kini memasuki usia satu tahun pernikahan.

Penyanyi papan atas tanah air, Syahrini resmi dinikahi Reino Barack pada 27 Februari 2019.

Kini, Syahrini dan Reino Barack pun kompak membuat postingan di akun Instagram masing-masing.

Pasangan fenomenal itu mengunggah dokumentasi pernikahan mereka. Dari video dan foto yang dibagikan terlihat mereka mengenakan baju pengantin.

Pada keterangan fotonya, mereka saling memberikan ucapan anniversary.

"27 FEB

You are the best thing I never planned...and I will choose you a million times over.

Happy anniversary my @princessyahrini," tulis Reino Barack.

