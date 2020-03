'The King 'Adam Mitter Banjir Pujian, Man Of The Match di Laga Perdana Persiraja Vs Bhayangkara FC

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Bek Persiraja Adam Mitter menuai banjir pujian dari publik pecinta sepak bola di Tanah Rencong.

Pemain asing asal Inggris itu tampil memukau dan agresif mengawal lini pertahanan Persiraja dari gempuran pasukan The Gurdian.

Selama jalannya pertandingan, Mitter berkali-kali jatuh bangun hingga sempat akan ditandu keluar lapangan setelah mengalami cedera di rahang.

Bahkan pelatih Persiraja Hendri Susilo sudah merekom pemain yang akan menggantikannya, tapi Mitter bersikeras menyatakan dirinya masih mampu melanjutkan pertandingan.

Akhirnya Miitter kembali masuk lapangan mengawal pertahanan Persiraja hingga pertandingan tuntas dua kali 45 menit dengan marka imbang tanpa gol.

Penampilan Miiter yang mirip dengan legenda sepak bola Persiraja tahun 90-an Tarmizi Rasyid karena punya karakter permainan keras, menuai pujian dari penonton tadi malam.

"Sangat keren,dia adalah, man of the macth di mlm ini ,dia bermain iklas untuk kita persiraja, kami menyaksikan itu dengan mata dan hati yang paling dalam, terima kasih brother,kau terbaik," tulis pemilik akun instagram aris_dekgam dengan mentan akun @adammitter5.

Sejumlah warganet lainnya juga memberi apresiasi hampir serupa.

"Thank you, @adammitter5 for your great performance. What a solid defense." tulis akun @wanceek.

Aksi 'The King' Miiter di lapangan hijau yang kerap menyelamatkan gawang Persiraja dari gempuran The Guardian sontak membangkitkan semangat penonton.