Capella Honda Launching All New Honda BeAT Series, Segini Harga On The Road Aceh

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh melakukan launching produk All New Honda BeAT Series.

Yaitu All New Honda BeAT dengan tampilan yang semakin terlihat sporti dan All New Honda BeAT Street dengan desain baru yang mempertegas karakter Street Style.

Sales Office Head PT Capella Dinamik Nusantara, Saifullah dalam konferensi pers yang berlangsung di Showroom Capella Honda, Peunayong, Banda Aceh, Minggu (1/3/2020) menyampaikan All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini.

Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black yang dipasarkan dengan harga Rp 17.758.000/unit (On The Road) Aceh.

Sedangkan tipe CBS-ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, Electro Blue Black dan Fusion Magenta Black yang dipasarkan dengan harga Rp 18.398.000/unit.

Selain itu, All New Honda BeAT juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) dengan 2 pilihan warna lainnya yakni Deluxe Black dan Deluxe Silver yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 18.494.000/unit.

“Masyarakat sudah bisa mengunjungi dealer-dealer kami yang ada diseluruh Aceh, bisa untuk pembelian secara cash maupun kredit dengan DP cukup membayar Rp 1,1 juta untuk tenor tiga tahun,” sebut Saifullah.

All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Skutik yang sudah hadir sejak 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame), serta bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

Regional Head PT Capella Dinamik Nusantara Aceh, Hermawan Kunhardi mengatakan sebagai motor skutik Honda terlaris, All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan untuk memenuhi selera, minat, kebutuhan dan harapan terkini dari masyarakat.

Dikatakan, perubahan platform secara keseluruhan terdapat pada mesin, rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru.

Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, dan irit bahan bakar.(*)

