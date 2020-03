KINERJA KEUANGAN TERUS MENINGKAT MEMASUKI TAHUN KE-4 KONVERSI

Pelopor Bank Syariah (serambinews.com)

MEMASUKI tahun ke-4 konversi, Bank Aceh Syariah terus menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat pada periode 31 Desember 2019 pencapaian total aset Bank Aceh telah menembus angka Rp 25,2 triliun. Jumlah itu meningkat sekitar Rp 2 triliun dibanding periode yang sama tahun 2018 (rincian total aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, serta laba sebelum dan setelah pajak milik Bank Aceh Syariah dalam lima tahun terakhir lihat graļ¬ s). Dana Simpanan Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dari Rp 18,3 triliun pada Desember 2018 menjadi Rp 20,9 triliun pada Desember 2019 dan pada saat bersamaan, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan mencapai sebesar Rp 14,3 triliun dari Rp 13,2 triliun pada tahun sebelumnya.

SERAHKAN BANTUAN - Dirut Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, menyerahkan bantuan dari dana CSR untuk petugas kebersihan (serambinews.com/Budi Fatria)

Sementara itu, pencapaian laba sebelum pajak sebesar Rp 545 miliar pada 31 Desember 2019. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 104 miliar dibanding akhir tahun 2018.

Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, menyampaikan, atas pencapaian kinerja tersebut Bank Aceh kembali mendapat penghargaan nasional dari tempo yaitu Financial Award 2019 Kategori Bank Umum Syariah, dan berhak menyandang predikat sebagai The Best Financial Performance Bank Aceh. Haizir mengatakan, assessment dan penilaian dilakukan secara kompherensif dan sistematis merujuk pada performance kinerja keuangan secara menyeluruh dan mendetail berdasarkan tiga kategori penilaian.

Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur menyerahkan sertifikat Serambi Award 2020 kepada Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah (BAS), Haizir Sulaiman (serambinews.com/Budi Fatria)

Tiga kategori itu adalah kinerja keuangan (rasio CAR, NPF, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR), kinerja pelaporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, serta kinerja aset sekitar Rp 100 triliun kategori Bank Umum Syariah. Penilaian dilakukan oleh Pusat Data dan Analisa Tempo serta tim juri yang sangat selektif menyeleksi performa kinerja keuangan. “Alhamdulillah dari hasil penjurian performance Bank Aceh ditetapkan sebagai juara pertama untuk kategori Bank Umum Syari

ah The Best Financial Performance Bank atau bank yang memiliki kinerja keuangan terbaik, disusul oleh Bank BTPN Syariah dan PT Bank Nusa Tenggara Barat Syariah,” sebut Haizir. Dikatakan, apresiasi nasional tersebut menjadi salah satu barometer bahwa Bank Aceh mampu membuktikan performa kinerja semakin baik. Pihaknya, berterima kasih kepada masyarakat dan nasabah yang telah mendukung dan bermitra dengan loyalitas yang tinggi kepada Bank Aceh.

“Harapan kami Bank Aceh bisa terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah,” harapnya. (*)