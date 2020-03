For Serambinews.com

Komitmen SBA Membangun Aceh

Serambi Award 2020 - PT Solusi Bangun Andalas (SBA) (serambinews.com)

Program dan inovasi baru dalam bidang CSR juga akan terus kami tingkatkan dan ciptakan, untuk bersama-sama tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.” DURAIN PARMANOAN General Manager PT Solusi Bangun Andalas (IST)

PT Solusi Bangun Andalas (SBA) adalah anak perusa­haan dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk – bagian dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG - yang memiliki kapasitas produksi 1,6 juta ton semen per tahun. Perusa­haan mengoperasikan pabrik terintegrasi di Lhoknga, dan fasilitas pengemasan yang berlokasi di Lhoknga, Lhok­seumawe, Belawan, Batam dan Dumai.

Memasarkan semen den­gan merek Semen Andalas, perusahaan berkomitmen mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dengan inovasi dan solusi. Sebagai mitra terpercaya, perusa­haan terus berupaya tum­buh bersama masyarakat melalui empat pilar CSR di bidang pendidikan, keseha­tan, pengembangan ekonomi, dan sosial keagamaan.

Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur menyerahkan sertifikat Serambi Award 2020 kepada General Manager PT Solusi Bangun Andalas, Durain Parmanoan Siregar. (serambinews.com)

SBA senantiasa mengede­pankan tata kelola perusa­haan yang baik dan men­taati peraturan hukum yang berlaku dalam menjalank­an bisnis dan operasinya, dengan memprioritaskan keselamatan dan pemeli­haraan lingkungan dengan bertanggung jawab bagi seluruh karyawannya, warga masyarakat sekitar, maupun para kontraktor yang terli­bat dalam kegiatan operasi bisnisnya.

Dalam menjalankan operasionalnya, SBA terus berinovasi dalam hal pen­anganan lingkungan yang baik, aman dan nyaman bagi seluruh pekerja, kontraktor, masyarakat serta lingkungan sekitar. Beberapa program lingkungan yang terus dilaku­kan secara kontinyu oleh SBA antara lain; pengendalian pencemaran air, pencemaran udara dan limbah B3 serta non B3.

Air merupakan sumber kehidupan dan salah satu ba­han dasar utama yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam hal pengelolaan dan penggunaan air dalam oper­asional pabriknya, SBA sangat peduli terhadap kualitas dan kuantitas air yang digunakan.

Untuk menjaga hal terse­but, SBA memiliki komitmen dalam hal pengendalian air melalui penggunaan teknolo­gi waste water treatment, untuk mengelola air yang digu­nakan di pabrik agar air yang dialirkan ke badan air (sungai atau laut) sudah memenuhi baku mutu yang dipersyarat­kan oleh peraturan perundan­gan-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Repub­lik Indonesia. SBA juga sudah melakukan pemilahan untuk saluran air hujan dan saluran air terkontaminasi agar dapat memenuhi regulasi yang diper­syaratkan.

Dalam hal pengendalian kualitas udara, SBA telah menggunakan beberapa te­knologi terbaru seperti: bag filter yang berfungsi sebagai kantong filter untuk menghis­ap debu, sehingga debu akan dihisap ke kantong ini, dan difilter hingga bersih lalu baru dilepaskan ke udara. Hal ini membantu kualitas udara ter­jaga dalam batas aman.

Selain itu, untuk mengukur kualitas udara, SBA menggunakan CEMS (Continue Emission Monitor­ing System) untuk mengukur kualitas udara secara aktual per detik, yang kemudian data tersebut akan diakumulasikan ke dalam bentuk per jam, per hari dan perbulan, untuk memastikan bahwa kualitas udara terjaga dengan baik dan berada dalam batas aman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Mohd Din menyerahkan sertifikat Serambi Award 2020 kepada General Manager PT Solusi Bangun Andalas, Durain Parmanoan Siregar. (serambinews.com)

Dalam pengendalian kuali­tas air dan udara, SBA melaku­kan pengujian secara rutin setiap 1 bulan dan 3 bulan sekali. Pengujian ini dilakukan oleh Balai Riset dan Standari­sasi Industri (Baristand) Aceh dan Intertek.