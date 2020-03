Ini 10 Orang Terkaya di Dunia Hartanya Lenyap Rp 1.189 Triliun, Dampak Virus Corona

SERAMBINEWS.COM - Harta 10 orang terkaya di dunia lenyap 83,4 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 1.189 triliun (kurs Rp 14.265 per dollar AS) sepanjang pekan lalu.

Ini merupakan imbas kepanikan investor akibat wabah virus corona yang semakin meluas penyebarannya.

Dilansir dari Forbes, Selasa (3/3/2020), seiring dengan semakin banyaknya kasus virus corona di berbagai belahan dunia, investor kian khawatir terhadap dampaknya ke perekonomian global.

Kondisi ini mendorong aksi jual saham massal di seluruh dunia sepanjang pekan lalu.

Indeks bursa-bursa saham dunia berjatuhan.

Aksi jual yang dilakukan investor pada pekan lalu pun mencatat rekor tertinggi sejak krisis keuangan global pada tahun 2008 silam.

Orang terkaya di dunia, yakni pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos harus rela kekayaannya hilang 14,1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 201,1 triliun sepanjang pekan lalu.

Bezos merupakan miliarder paling tekor sepanjang periode itu.

Sementara itu, investor kawakan dan pendiri Berkshire Hathaway Warren Buffett dilaporkan kehilangan 9,8 miliar dollar AS atau kira-kira Rp 139,7 triliun.