Viral, Wanita Gagal Nikah Usai Lamaran, Tunangannya Kembali ke Pelukan Mantan

Laporan Yeni Hardika

SERAMBINEWS.COM - Media sosial sedang dihebohkan dengan beredarnya kisah seorang wanita yang gagal melangsungkan pernikahannya, usai lamaran dan berfoto untuk buku nikah.

Kisah itu bermula dari postingan sang wanita yang disebut bernama Gusti Cassandra.

Ia memposting sebuah foto berlatar belakang biru melalui akun twitternya pada Kamis (5/3/2020) dan menuliskan bahwa ia gagal menikah.

"Udah poto gini dan gajadi kawin ?? Iya aku gapapa. Allah is the best of planner," kicaunya melalui twitter.

Pernyatannya itu sempat membuat orang mengira bahwa ia sedang bercanda.

Gusti kemudian memposting beberapa foto dan video saat prosesi lamarannya berlangsung.

Hal itu ia lakukan sebagai pembuktian bahwa ia tidak bercanda soal hubungannya.

Dalam postingannya yang lain, Gusti juga memaparkan bahwa ini merupakan kedua kalinya ia gagal melangsungkan pernikahan.

Pada rencana pernikahan sebelumnya, melalui tweet ia mengaku bahwa calon tunangannya kembali ke pelukan mantannya, saat ia pulang ke Indonesia untuk mengurus persiapan lamaran.

Pada hubungannya kali ini, Gusti mengaku bahwa ia tidak mau berpacaran dan ingin langsung dilamar.

Sayang, rencana itu harus dihancurkan setelah segala persiapan telah ia lakukan dilakukan.

Salah satunya ialah gusti membatalkan pesanan souvenir yang sudah ia pesan dan merelakan uang muka pesanannya tidak dikembalikan.

Tidak diceritakan alasan mengapa pernikahannya tidak dilanjutkan.

Namun, Gusti menyebutkan dirinya yang mungkin kurang sabar, meskipun ia sudah berusaha selalu memaafkan seseorang yang ia sebut selalu mengingkari janji.(*)

