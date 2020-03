Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.933 Per Dolar Amerika Serikat Hari Ini

SERAMBINEWS.COM - Rupiah pada perdagangan di pasar spot ditutup melorot ke Rp 14.933 per dolar Amerika Serikat (AS) melemah 1,04% dari akhir pekan lalu yang ada di Rp 14.778 per dolar AS.

Rupiah melemah bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Selain rupiah, won Korea juga melemah 0,52% terhadap dolar AS, pesso Filipina melemah 0,50%,

dolar Taiwan melemah 0,11%, ringgit Malaysia melemah 0,65% dan dolar Singapura melemah 0,44% terhadap dolar AS.

Sementara mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS adalah yen Jepang, yuan China dan dolar Hong Kong.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Rupiah ditutup melorot ke Rp 14.933 per dolar AS hari ini