VIDEO - New York Kota Terpadat Kini Sepi Pasca Lockdown

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Walikota New York, Bill de Blasio mengeluarkan perintah "New York State on PAUSE" berlaku sejak Minggu (22/3/2020) malam.

Penduduk kota diharuskan untuk tetap tinggal di rumah, kecuali bagi yang membeli makanan, obat-obatan, serta perawatan medis.

Semua tempat bisnis yang tidak penting akan ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin merebak di kota New York.

New York adalah kota terpadat di Amerika Serikat bahkan merupakan salah satu wilayah metropolitan terpadat di dunia yang kini tampak lengang. (ANADOLU AGENCY)