Anak Krakatau Erupsi, Ini Catatan Sejarah Letusan Krakatau Yang Membuat Tsunami Dunia

Laporan Syamsul Azman I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gunung Anak Krakatau kembali meletus, Jumat (10/4/2020) malam.

BMKG menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring muka laut yang dilakukan menggunakan Tide Gauge dan Radar Wera menunjukkan erupsi Gunung Anak Krakatau tidak memicu terjadinya tsunami.

Terdengar pula dentuman di Jabodetabek yang membuat resah masyarakat, maka sejak tadi malam hingga pagi hari ini pukul 06.00 WIB hasil monitoring BMKG menunjukkan tidak terjadi aktivitas gempa tektonik yang kekuatannya signifikan di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Dentuman tersebut anggapan masyarakat akibat adanya erupsi Gunung Anak Krakatau, namun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan RI) melalui sosial media Instagram @lapan_ri, menjelaskan dentuman tersebut kemungkinan bukan dari suara letusan Gunung Anak Krakatau

Sejarah

Gunung Api Anak Krakatau, yang terletak di Selat Sunda, termasuk ke dalam wilayah Lampung Selatan dan merupakan salah satu gunung api aktif dari 129 gunung api Indonesia.

Gunung Api Anak Krakatau sendiri sejak lahir tahun 1929, sampai saat ini masih memperlihatkan amukannya. Pada tahun 1993 dan 2001 letusan terjadi hampir setiap hari.

De Neve, dalam bukunya Worlwide ash fallout and distribution of the great eruptions of Tambora, menjelaskan bahwa letusan gunung Krakatau di Selat Sunda bisa mencapai 21.574 kali bom atom.

Ia juga berpendapat bahwa Gunung Api Anak Krakatau dilahirkan dengan kekuatan 45 kali bom atom. Namun letusan Gunung Tambora merupakan letusan yang paling besar di seluruh dunia dan yang tercatat 8 kali lebih besar dari letusan Krakatau 1883.