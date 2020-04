Anggota DPR-RI, Dr Kadafi: Para Atlet Sangat Berpotensi Terpapar Covid-19

For Serambinews.com

Sehingga mereka bisa menjadi masuk kategori orang tanpa gejala (OTG),” kata Kadafi di Jakarta, Jumat (11/4/2020).

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Aggota Komisi X DPRI, Dr Muhammad Kadafi, menyatakan bahwa atlet juga sangat rawan terpapar Covid-19.

“Karena para atlet memiliki tubuh yang bugar, maka mereka akan tidak terlihat.

Merujuk pada Journal of Science and Medicine in Sport, Kadafi menjelaskan bahwa olahraga intensitas tinggi bisa membuat risiko terpapar infeksi menjadi tinggi.

“Setelah melakukan latihan fisik intensitas tinggi, akan terdapat periode 'Open Window' sekitar 3-84 jam.

Kondisi tubuh ketika itu sedang dalam imunitas rendah dan sangat rentan terserang penyakit.

Artinya, para atlet sangat mudah terjangkit Covid-19,” kata Kadafi yang juga mantan pembalap ini.

Sebagai contoh, kata Kadafi, beberapa atlet dunia juga dilaporkan sudah terserang Covid-19, misalnya dua pemain pada Klub Sepakbola Juventus.

Paulo Dyballa, Blase Matuidi dan Daniele Rugani, pemain Sampdoria Manolo Gabiandini, kemudian ada pelatih Arsenal, Mikel Arteta.