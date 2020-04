Aceh Besar Siapkan 25 Ribu Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid-19

For Serambinews.com

"Berdasarkan data tersebut, Pemkab Aceh Besar menyiapkan 25.000 paket sembako untuk dibagikan kepada masyarakat, satu paketnya seharga Rp 200.000, yang nanti akan dibagikan secara bertahap mulai dari sebelum memasuki puasa (Ramadhan), dan sisanya akan dibagikan dalam pertengahan puasa," ujar Mawardi Ali yang merupakan Politisi PAN ini.

Laporan Muhammad Nasir I Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemkab Aceh Besar saat ini sudah menyiapkan sebanyak 25.000 paket sembako.

Paket itu, akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali usai Rapat tim gugus tugas Aceh Besar, Kamis (16/4/2020).

Mawardi Ali menjelaskan, paket sembako itu merupakan salah satu bantuan pengamanan sosial dari pemerintah setempat, untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Penerimanya merupakan mereka yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah.

Baik itu Pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program Sosial Safety Net Provinsi yang disalurkan oleh Dinas Sosial Aceh, dan juga Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh Besar, sebut Mawardi, saat ini terdapat sekitar 25.000 kepala keluarga yang belum memperoleh bantuan pangan dari pemerintah, mereka juga warga yang terdampak dari Covid-19.

Mawardi Ali menambahkan, dalam penyaluran paket jaring pengaman sosial itu, pembagian akan berdasarkan by name by Address.

Artinya, yang menerima harus punya alamat yang jelas dan semuanya berdasarkan data yang telah ada di Dinas Sosial Aceh Besar. (*)

