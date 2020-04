Isi Ramadhan, Musara Gayo Mengaji Quran One Day One Juz via WA

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS. COM, JAKARTA - Mengisi Ramadhan 1441 H tahun ini, perkumpulan masyarakat Gayo Jabodetabek, Ikatan Musara Gayo (IMG), menggelar kegiatan baca al-Qur'an One Day One Juz melalui Grup WhatsApp (WA).

Kegiatan ini memafaatkan "stay at home" dan "physical distancing" akibat pandemi Corona. Jabidetabek telah ditetapkan sebagai daerah yangvterkeba pembatasan wilayah berskala besar.

Almujaini Abd Karim, Wakil Ketua III IMG, menerangkan, peserta terlebih dahulu mendaftar dan akan digabungkan dalam satu grup WhatsApp.

"Yang sudah selesai membaca satu juz, mengisi 'check list' yang disediakan. Dengan demikian, selama sebulan, 30 peserta akan khatam 30 juz. Sementara, sudah 21 orang yang mendaftar, baik dari pengurus maupun warga Gayo Jabodetabek dan warga Gayo Aceh Tengah dan Bener Meriah," sebutnya.

Ia mengatakan, gagasan mengaji melalui fasilitas media sosial ini, dalam rangka mengisi Ramadhan dengan kegiatan baca Quran dan tetap menjaga silaturrahmi, seraya menekan laju oenyebaran virus Covid 19.

Selain program khatam Qur'an One Day One Juz," kegiatan IMG lainnya selama bulan suci Ramadhan tahun ini, adalah bantuan sosial penanggulangan COVID-19, santunan anak yatim dan dhuafa serta penerimaan dan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah, serta tusiah.(*)

• Yuk! Simak Manfaat Buah Kurma, Khasiatnya untuk Kesehatan Hingga Kecantikan Kulit & Rambut

• Pasar Sumber Wabah Virus Dibuka, Sejumlah Negara Lontarkan Kritikan

• Bank Aceh Syariah Serahkan 760 Baju APD Kepada Tenaga Medis dan Petugas Keamanan