Rupiah Loyo Seharian, Pasar Respon Negatif Atas Pernyataan Menkeu Sri Mulyani  

SERAMBINEWS.COM - Nilai tukar rupiah sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

Faktor internal dan eksternal masih membuat rupiah loyo seharian pada hari ini.

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada penutupan perdagangan di pasar spot ditutup melamah.

Mengutip data Bloomberg Kamis (16/4/2020) rupiah ditutup pada level Rp 15.640 per dollar AS atau melemah 65 poin (0,42 persen) dibandingkan penutupan Rabu pada level Rp 15.575 per dollar AS.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan pelemahan rupiah ini terjadi usai pasar merespon negatif perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebelumnya Menkeu mengungkapkan ekspektasinya mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk sebagai dampak pandemi virus corona.

“Pasar sedikit kecewa terhadap pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang buruknya ekonomi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh negatif,” ungkap Ibrahim.

Hal ini dinilai Ibrahim bertentangan dengan Bank Indonesia yang begitu optimis dengan fundamental ekonomi dalam negeri yang cukup tangguh.

Bahkan berulang-ulang memberikan informasi yang positif terhadap pasar.

“Seyogyanya Pemerintah dan Bank Indonseia harus mempersiapkan diri dengan berbagai skenario.