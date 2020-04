Aceh Besar Segera Bagikan 25 Ribu Paket Sembako  

For Serambinews.com

* Untuk Warga Terdampak Covid-19

JANTHO – Pemkab Aceh Be­sar saat ini sudah menyiapkan sebanyak 25.000 paket sem­bako yang akan disalurkan kepada masyarakat yang ter­dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali usai Rapat tim gu­gus tugas Aceh Besar, Kamis (16/4/2020).

Mawardi Ali menjelas­kan, paket sembako itu mer­upakan salah satu bantuan pengamanan sosial dari pe­merintah setempat untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Peneri­manya merupakan mereka yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah, baik itu Pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program So­sial Safety Net Provinsi yang disalurkan oleh Dinas Sosial Aceh, dan juga Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Aceh Besar, kata Mawardi, saat ini ter­dapat sekitar 25.000 kepala keluarga yang belum mem­peroleh bantuan pangan dari pemerintah, mereka juga warga yang terdampak dari Covid-19.

“Berdasarkan data terse­but, Pemkab Aceh Besar menyiapkan 25.000 paket sembako untuk dibagikan ke­pada masyarakat, satu paket­nya seharga Rp 200.000, yang nanti akan dibagikan secara bertahap mulai dari sebelum memasuki puasa (Ramadhan), dan sisanya akan dibagikan da­lam pertengahan puasa,” ujar Mawardi Ali yang merupakan Politisi PAN ini.

Mawardi Ali menambah­kan, dalam penyaluran paket jaring pengaman sosial itu, pembagian akan berdasarkan by name by Address. Artinya yang menerima harus punya alamat yang jelas dan semuan­ya berdasarkan data yang telah ada di Dinas Sosial Aceh Besar.

Sementara itu Kepala Di­nas Sosial Aceh Besar, Jama­luddin menyebutkan, berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan Oleh Pusat Dan Informasi Kese­jahteraan Sosial (Pustadin Kesos) Kementerian Sosial RI, Aceh Besar memiliki 40.360 rumah tangga rentan miskin. Serta ditambah program pemerintah Aceh Besar Se­jahtera (Pro-Abes) sebanyak 5.000 KPM.

Jamaluddin merincikan, berdasarkan data DTKS Ke­mensos yang telah mener­ima program pemerintah adalah Program Sembako/ BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 24.958 KPM, BPNT yang belum terdistribu­si 2.019 KPM, Perluasan BPNT yang baru 2.082 KPM, dan Bantuan Sembako atau Sosial Safety Net dari Dinas Sosial Aceh sebanyak 2.814 KPM.

“Sedangkan yang belum menerima bantuan pangan pemerintah di Aceh Besar adalah 8.487 rumah tang­ga (ruta), ditambah dengan Pro-Abes 5.000 KPM, maka 13.487 rumah tangga. Adapun usulan masyarakat diluar data DTKS dan Pro- Abes, kurang lebih 10.000 KK, sehingga kebutuhan bantuan pangan bagi masyarakat Aceh Be­sar yang terdampak covid-19 sebanyak 25.000 KK,” pung­kas Kadis Sosial Aceh Besar. (HAB/*)