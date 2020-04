Konser Musik Dilarang, Ini Cara Musisi Dunia Hibur Penggemar dan Petugas Kesehatan

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON – Konser musik yang biasanya digelar secara besar-besaran dengan penonton ratusan ribuan orang telah berubah total sejak pandemi virus Corona meledak.

Konsep diubah dengan konser virtual, “One World: Together At Home” yang dipadati sederetan penyanyi papan atas dunia pada Sabtu (18/4/2020) malam.

Dari The Rolling Stones, Taylor Swift hingga Billie Eilish menghibur para penggemar di seluruh dunia dengan sebuah pertunjukan, karena miliaran orang dikarantina di rumah.

Lizzo, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Paul McCartney dan LL Cool J juga bergabung dalam pesta online yang dikuratori Lady Gaga.

Warga Virginia berkumpul untuk menyaksikan Beyonce berbicara dalam acara konser "One World: Together at Home" (AFP /GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Juga didukung organisasi advokasi internasional, Global Citizen bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti dilansir AFP, Minggu (19/4/2020).

Sebelum membuka acara, Lady Gaga yang mulai bekerja dengan Global Citizen dan WHO beberapa minggu lalu menggalang dana untuk melawan COVID-19.

Dia berdoa untuk para pekerja medis dan juga "memikirkan kalian semua yang ada di rumah, yang bertanya-tanya kapan ini semua akan berakhir. "

"Apa yang ingin aku lakukan malam ini, jika aku bisa, hanya memberimu izin untuk, untuk sesaat senyum," katanya ketika dia membawa lagu "Smile" Nat King Cole.

Stevie Wonder juga hadir untuk memberi penghormatan kepada mendiang, penyanyi soul, Bill Withers.

Duduk di piano rumahnya Wonder, yang berusia 70 tahun bulan depan, menyanyika lagu "Lean On Me" sebelum "Cinta Membutuhkan Cinta Hari Ini" dalam suaranya sejernih kristal.