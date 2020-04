Harta 10 Orang Terkaya di Dunia Bertambah Rp 1.950 Triliun Dalam Sebulan

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Harta kekayaan 10 orang terkaya di dunia dilaporkan melonjak dalam sebulan terakhir.

Lonjakan kekayaan ini sejalan dengan perbaikan pada kinerja pasar saham setelah sebelumnya anjlok akibat sentimen pagebluk virus corona.

Dilansir dari Forbes, Senin (27/4/2020), dalam periode sebulan yang berakhir pada 23 April 2020, harta kekayaan 10 orang terkaya di dunia bertambah 126 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 1.950 triliun (kurs Rp 15.482 per dollar AS).

Sebagian besar miliarder yang menikmati lonjakan kekayaan adalah mereka yang berada di balik perusahaan-perusahaan teknologi terbesar di dunia.

Orang terkaya di dunia, CEO dan pendiri Amazon Jeff Bezos, adalah yang menikmati kenaikan kekayaan terbesar dalam sebulan terakhir.

Bisnis Amazon diuntungkan dengan melesatnya permintaan belanja online di tengah pagebluk virus corona.

Selain itu, orang terkaya di India Mukesh Ambani juga kembali dinobatkan sebagai orang terkaya di Asia.

Kekayaan Ambani bertambah setelah Reliance Jio, salah satu perusahaan miliknya, disuntik modal oleh raksasa media sosial Facebook senilai 5,7 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 87,9 triliun.

Ambani bertambah sebesar 17,1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 263,9 triliun menjadi 49,9 miliar dollar AS atau kira-kira Rp 770,3 triliun.

Berikut ini 10 orang terkaya di dunia yang menikmati kekayaan harta kekayaan terbesar dalam sebulan terakhir.