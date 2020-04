HP Meningkatkan Keamanan PC dengan Inovasi Mutakhir 

For Serambinews.com

Mendukung bisnis dan pekerja jarak jauh dengan keamanan endpoint untuk melindungi data pengguna

SERAMBINEWS.COM,- Hari ini, HP Inc. mengumumkan solusi keamanan PC canggih untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman kemanan bagi bisnis dan pekerja jarak jauh. Hal ini membuktikan kepemimpinan HP dalam keamanan PC dengan menawarkan HP Pro Security Edition4, HP Proactive Security5, dan HP Sure Click Enterprise.

HP Pro Security Edition adalah aplikasi keamaan endpoint paling canggih di PC Windows 10 yang mampu mengisolasi dan melakukan deep learning1.

HP Proactive Security adalah solusi keamanan endpoint paling canggih di dunia2.

HP Sure Click Enterprise adalah aplikasi isolasi dan solusi pengamanan endpoint paling aman di dunia3.

HP Sure Click Pro dapat diunduh secara gratis untuk perangkat HP dan non-HP guna mendukung bisnis di tengah kondisi saat in

Ancaman keamanan terus berevolusi dan menganggu bisnis setiap harinya. Dengan naiknya jumlah pekerja jarak jauh saat ini, sangatlah penting untuk memahami peningkatan risiko bekerja dari rumah. Lebih dari 80 persen router kantor rumah (home office) riskan menjadi sasaran serangan siber. Email juga menjadi salah satu risiko bagi organisasi, karena lebih dari 90 persen infeksi PC berasal dari attachment dan 96 persen pelanggaran keamanan baru ditemukan beberapa bulan kemudian.

Ada juga tipe serangan siber yang lebih ditargetkan pada pekerja jarak jauh yang bekerja pada perangkat pribadi dengan fitur keamanan minim. Risiko keamanan seperti ini lebih riskan di Indonesia, rumah bagi berbagai usaha kecil menengah (UKM) yang meliputi hampir 97% pekerjaan domestik dan 56% total investasi bisnis. Pada tahun 2019, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan 98 juta serangan siber, termasuk 22,000 serangan malware10. Selagi kerja jarak jauh menjadi semakin esensial, hal ini menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan jaringan, terlebih pada adopsi cloud yang kian meningkat di Indonesi1, membuat informasi sensitif rentan terhadap serangan siber.

“Saat ini, keberadaan PC menjadi semakin penting, dan keamanannya menjadi krusial. Semakin meningkatnya ancaman keamanan siber menumbuhkan kebutuhan akan solusi keamanan yang dapat membantu untuk melindungi, mendeteksi, dan memulihkan,” ujar HP Inc. President, Personal System Alex Cho. “Solusi keamanan baru HP merupakan kombinasi unik cloud, AI, dan teknologi keamanan pada perangkat keras, yang menyuguhkan perlindungan lebih untuk menghadapi berkembangnya ancaman keamanan siber untuk tiap segmen bisnis—mulai dari usaha kecil sampai besar.”

HP Pro Security untuk UKM

HP mengembangkan rangkaian solusi keamanan perangkat keras PC, terfokus pada keamanan tingkat enterprise yang mudah dan sederhana bagi para pelaku UKM. HP Pro Security Edition adalah aplikasi keamanan endpoint PC Windows 10 paling canggih yang dapat mengisolasi dan melakukan deep learning, dengan menghadirkan keamanan level enterprise yang didesain untuk pelaku UKM. Rangkaian solusi keamanan ini mencakup HP Sure Sense Pro, solusi perlindungan berbasis AI dan deep learning, serta HP Sure Click Pro, yang menawarkan perlindungan isolasi bagi browser, dokumen, dan aplikasi.

Kombinasi versi terbaru HP Sure Click dan HP Sure Sense saling melengkapi, dan ditenagai oleh deep learning cloud yang terus terhubung dan memperbarui perangkat lunak, mengisolasi ancaman dan memonitor kesehatan aplikasi. Hal ini menyediakan perlindungan menyeluruh terhadap serangkaian ancaman dari berbagai sumber yang diaplikasikan melalui beragam jenis malware. Solusi perlindungan lengkap ini mengatasi semua ancaman serangan siber yang dikenal maupun belum diketahui, dan memerangi ancaman yang luput dari solusi antivirus tradisional.

Mengelola Layanan Keamanan bagi Usaha Menengah

HP Proactive Security adalah layanan keamanan endpoint paling canggih di dunia. Dengan mengutamakan perlindungan, layanan ini membantu pelaku UKM melawan serangan siber tanpa mengubah perilaku pengguna maupun meningkatkan beban kerja TI. Layanan ini menyediakan perlindungan canggih yang dimonitor dan dikelola oleh para ahli keamanan siber berpengalaman HP. Data dan perangkat bisnis dijaga oleh beberapa lapisan perlindungan proaktif, yang menerapkan deep learning tingkat lanjut dan teknologi isolasi untuk melindungi endpoint dan mengurangi risiko.