1 Mei Hari Buruh Internasional, Begini Sejarah Awal Kelahiran May Day

SERAMBINEWS.COM - Tanggal 1 Mei adalah momen bersejarah bagi pada buruh di seluruh dunia.

Hari Buruh Internasional atau May Day biasanya diperingati dengan aksi damai untuk menyuarakan kembali aspirasi dari buruh kepada pemerintah.

Mengutip Wikipedia, May Day ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional oleh organisasi "The Second International Comunist and Socialists".

Hal ini dilakukan untuk memperingati hari kematian para tenaga kerja demonstrasi karena pengeboman di Haymarket Square Chicago.

Tentu saja perayaan ini sangat berbeda dengan yang berbeda dari festival budaya tradisional My Day.

Seorang sejarawan, Helen Carr meneliti sejarah May Day, sebagaimana dikutip dari History Extra.

Ternyata peringatan ini memiliki asal usul dari peradaban Romawi dan dulunya adalah perayaan mereka.

Carr berusaha mengungkapkan perayaan yang jatuh di musim semi ini sangat berkaitan dengan siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian di bumi.

• Saat Pemudik Nakal Dikarantina di Rumah Angker, Najwa Shihab: Lebih Takut Hantu daripada Virus

• Begini Sejarah Hari Buruh Sedunia dan di Indonesia, Diperingati Setiap Tanggal 1 Mei

May Day pada dasarnya adalah hari pertama pada bulan Mei.

Secara tradisional merupakan perayaan atau festival untuk menyambut datangnya musim semi setelah berbulan-bulan menjalani dinginnya musim salju.