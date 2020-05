'Midnight Sun' Twilight Seri Terbaru Siap Dirilis, Menceritakan Sisi Edward Cullen Lebih Dalam

SERAMBINEWS.COM - Kabar baik bagi para penggemar serial Twilight Saga, karangan terlaris dari penulis Amerika, Stephenie Meyer.

Para penggemar akan kembali menikmati serial vampir terbaru Twilight yang akan dirilis pada tanggal 4 Agustus mendatang.

Kabar itu diumumkan oleh sang penulis dalam sebuah wawancara via telepon bersama USA Today, Senin (4/5/2020).

Dilansir dari The New York Times, Selasa (5/5/2020), novel terbaru seri percintaan antara vampir dan manusia ini akan terbit dengan sub judul ‘Midnigt Sun’.

Berbeda dari seri buku sebelumnya yang diambil dari sudut pandang Bella Swan, sosok manusia yang dicintai oleh vampir.

Dalam serial terbaru Midnigt Sun, sudut pandang yang diambil oleh penulis ialah Edward Cullen, tokoh vampir yang menjadi kekasih dan suami Bella.

Di seri ini, penulis akan membawa pembaca untuk melihat kembali sisi lebih dalam dari kehidupan Edward.

• Messi Sebut Neymar Teman Baik dan Petempur di Lapangan Hijau yang Serasi

• Nyetir Mobil dalam Kondisi Mabuk, Pengemudi Ayla Nyungsep ke Sawah

"Bertemu Bella yang cantik dan misterius adalah peristiwa yang paling menarik dan menakutkan yang pernah dia alami dalam hidupnya yang panjang sebagai vampir,” kata penerbit, Little, Brown Books for Young Readers seperti dikutip dari nyTimes.

“Ketika kita mempelajari detail yang lebih menarik tentang masa lalu Edward dan kerumitan pemikiran batinnya, kita memahami mengapa ini adalah perjuangan yang menentukan dalam hidupnya,”

“Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya jatuh cinta pada Bella ketika dia tahu bahwa dia membahayakan hidupnya? ” sambungnya.