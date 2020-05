Halima Aden dan Zainab Salbi Berbagi Kisah Kehidupan Perang

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Podcast baru majalah Porter, persis yang telah dilewatkan selama isolasi diri.

Majalah milik Net-a-Porter meluncurkan seri podcast mingguan, “Pieces of Me: My Life in Seven Garments.”

Sejumlah wanita berpengaruh ditampilkan yang menceritakan kisah mereka melalui pakaian yang mereka kenakan pada saat-saat menentukan dalam hidup mereka. .

Melalui tujuh seri menampilkan para model, penulis, aktivis, dan bintang media sosial, termasuk model Somalia-Amerika, Halima Aden dan aktivis hak-hak perempuan kelahiran Irak, Zainab Salbi

Tak terlupakan pembawa acara, editor majalah Porter di Indonesia, Sarah Bailey.

Selama podcast, Aden berbicara tentang bagaimana dia menemukan kepercayaan diri untuk menciptakan karir di dunia fashion tanpa mengorbankan kepercayaannya.

"Saya mengatakan kepada pacar saya sepanjang waktu: 'Jangan ubah dirimu ... ubah permainan,'" kata supermodel yang mengenakan jilbab tetapi tetap terkenal di dunia.

Haden yang telah berusia 22 tahun yang telah menjadi duta besar UNICEF sejak 2018, karena dia juga mantan pengungsi anak-anak.

Dia tinggal di kamp pengungsi Kakuma, Kenya selama tujuh tahun dengan orang tuanya sebelum berimigrasi ke AS.

"Saya menjadi sangat emosional membicarakan hal ini, karena enam huruf (UNICEF) melambangkan hidup saya," kata model itu, berbicara tentang masa kecilnya.