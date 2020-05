Tak Terima Diselingkuhi, Wanita Ini Pasang Foto Pacarnya Jadi Iklan Bersponsor di Instagram

SERAMBINEWS.COM - Seorang gadis membalas dendam pada mantan pacarnya yang tidak setia. Ia mengekspos wajah mantan pacaranya di media sosial.

Seorang blogger makanan dan perjalanan asal Singapura, Hilary, yang mengetahui bahwa pacarnya telah berselingkuh, memutuskan untuk mengeksposnya melalui iklan Instagram “disponsori”.

Foto itu menunjukkan Hilary berpose dengan mantan pacarnya lengkap dengan kata-kata:

“lies after lies.

Over and over again.

You made me feel like i was never enough.

When there was another girl along.

While time would heal my wounds, the scar will always remain.

And i may even forgive but i will never forget. Goodbye.”

Tulisan di Iklan Bersponsor. (Tangkapan Layar Akun Facebook JayDee Lok)

"Berbohong setelah kebohongan.