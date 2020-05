Donald Trump Kirim Surat Ultimatum kepada WHO, Ancam Stop Pendanaan

Presiden AS Donald Trump berbicara selama pertemuan dengan para CEO sektor energi di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, AS, 3 April 2020. (Reuters/Tom Brenner)

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Presiden AS (AS) Donald Trump mengirim surat ultimatum kepada Badan Kesehatan ( WHO) terkait penanganan virus corona.

Dalam suratnya, presiden dari Partai Republik itu mengancam bakal menarik semua pendanaan dari badan yang bernaung di bawah PBB itu.

Surat itu berisi ultimatum kepada induk kesehatan internasional agar dalam 30 hari ke depan, mereka melakukan "peningkatan substantif".

Jika dalam satu bulan tidak ada perubahan seperti yang diinginkan Washington, maka WHO bisa kehilangan ratusan juta dollar sumbangan dan keanggotaan AS.

Trump mengkritik organisasi pimpinan Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang dianggap tak becus merespons virus corona pada akhir Desember 2019.

Presiden yang tengah berjuang terpilih lagi dalam Pilpres AS 2020 itu mengkritik China, yang dianggap menyembunyikan data sebenarnya.

Taipan real estate itu juga menyalahkan WHO karena dianggap membantu Beijing.

Bahkan, dia menyebut WHO sebagai "boneka Negeri Panda".

Beijing berulang kali membantah tuduhan itu.

Melalui Presiden Xi Jinping, China menegaskan sudah merilis informasi secara terbuka dan transparan.