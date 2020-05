Harta Kekayaan Pendiri Alibaba Jack Ma Lenyap Rp 22 Triliun dalam Sehari, Ini Sebabnya

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Harta kekayaan pendiri Alibaba Jack Ma lenyap sekira 1,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 22 triliun (kurs Rp 14.726 per dollar AS) dalam sehari.

Ini disebabkan merosotnya harga saham Alibaba.

Dilansir dari Forbes, Senin (25/5/2020), harga saham Alibaba merosot di bursa saham New York akhir pekan lalu.

Akhirnya, kekayaan Ma pun terkikis.

Saham Alibaba anjlok 5,9 persen menjadi 199,7 dollar AS setelah Alibaba melaporkan laba bersih merosot 89 persen pada periode tiga bulan pertama hingga 31 Maret 2020.

Laba bersih Alibaba tercatat sebesar 447 juta dollar AS.

"Penurunan (laba bersih) utamanya disebabkan karena kerugian bersih pada pendapatan investasi, umumnya merefleksikan penurunan harga saham kami, dibandingkan kenaikan (harga saham) pada kuartal yang sama tahun 2019," kata pihak Alibaba.

Harga saham di bursa global terdampak terkait karena virus corona.

Pendapatan Alibaba selama pandemi virus corona tercatat naik 22 persen menjadi 16,1 miliar dollar AS.

Kekayaan Ma tercatat sebesar 41,3 miliar dollar AS.