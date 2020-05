Viral Artis Malaysia Urus Anak Gantikan Posisi Ibunya pada Hari Lebaran, Videonya Haru

SERAMBINEWS.COM - Setiap anak yang semakin besar tentunya menginginkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Namun, sebagai seorang orang tua tunggal, hal ini menjadi tantangan yang perlu dijalani dengan baik agar dapat bisa melihat anak masing-masing bisa besar dengan bahagia.

Seperti inilah yang dilakukan salah satu artis di Malaysia ini, Fizo Omar.

Melalui akun Instagram bercentang biru atau sudah diverifikasi itu, @fizoomar, membagikan momen bahagianya bersama anak perempuan semata wayang.

Ia sangat bersyukur masih bisa merayakan Idul Fitri 1441 H bersama putri kesayangannya bernama Wan Maryam.

Postingan haru ini dibagikan @fizoomar, pada hari Selasa (26/5/2020), sampai hari ini, Kamis (28/5/2020), video tersebut sudah disaksikan 426,499 tayangan.

“When daughters have engaged dads, they benefit from that relationship for a lifetime.

Syukur Alhamdulillah dapat beraya dgn cinta hati sayang daddy.

dah dua kali raya tak dapat bersama dgn anak tersayang. walaupun beraya di musim PKP, ini lah raya yg paling bermakna buat saya.