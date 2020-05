Pemerintah Gampong Pisang Labuhanhaji Gelar Musgamsus Bahas Data Penerima BLT

Laporan Taufik Zass I Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerintah Gampong Pisang, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan menggelar Musyawarah Khusus Gampong (Musgamsus) mengenai akan segera disalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap 1 kepada penerima manfaat.

Musgamsus tersebut berlangsung diruang pertemuan Kantor Keuchik setempat, Sabtu (30/05/2020) malam.

Hadir Camat Labuhanhaji, Gusmawi Mustafa,SE, Babinsa Gampong Pisang Selda Zul Aslan, Imum Mukim Mardhatilah, TKS Kecamatan Yuan Kurniawan, Pendamping Des/PLD, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Para pemuda, serta puluhan unsur perempuan dan relawan/Satgas Covid-19 Gampong Pisang.

Keuchik Gampong Pisang, Sudirman pada kesempatan itu menyampaikan, sesuai pedoman bantuan BLT dari dana desa harus tepat sasaran dan benar-benar yang berhak menerimanya.

Yang berhak menerima BLT, lanjutnya, yakni keluarga punya KK dan KTP yang berdomisili di gampong Pisang, Keluarga penerima non-PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) non kartu prakerja, non penerima bantuan Provinsi dan Kabupaten.

"Serta warga yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak Covid 19 serta keluarga yang mempunyai sakit kronis," jelas Sudirman.

Penyaluran bantuan dampak Corona Virus Disease (Covid 19) ini kata Sudirman berlangsung secara bertahap.

"Oleh karena itu, musyawarah yang kita laksanakan malam ini membahas terkait finalisasi daftar data penerima manfaat BLT," terangnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Gampong Pisang akan menyalurkan BLT-DD tahap 1 yang bulan April 2020 kepada 96 Keluarga penerima manfaat.